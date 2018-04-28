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В Подмосковье восстановят все заброшенные молочные фермы
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В Подмосковье восстановят все заброшенные молочные фермы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все заброшенные молочные фермы Подмосковья реконструируют в течение ближайших лет, восстановительные работы субсидируют из областного бюджета, сообщает региональный Минсельхоз.
"В десяти районах Подмосковья началась активная реконструкция заброшенных молочных ферм. Эти мероприятия проводятся в рамках программы по возрождению молочного животноводства в регионе", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По словам министра, активные работы ведутся в Коломенском, Лотошинском, Ногинском, Наро-Фоминском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском районах, в Луховицах, Чехове и Кашире. В течение года планируется отремонтировать 15 и более заброшенных подмосковных ферм.
Министр напомнил, что по программе субсидирования, которая стартовала в Подмосковье в 2017 году, на покупку оборудования при реконструкции ферм собственникам возвращается до 50% затрат. Софинансируется и покупка роботизированных установок для доения — до 6 миллионов рублей на одного робота.
"Заброшенных молочных ферм в Московской области около сотни. И все мы планируется реконструировать в течение нескольких лет", — сказал Разин.
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