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Реконструкция заброшенных молочных ферм началась в 10 районах Подмосковья
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Реконструкция заброшенных молочных ферм началась в 10 районах Подмосковья 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
В десяти районах Подмосковья началась активная реконструкция заброшенных ферм, в течение года планируется отремонтировать свыше 15 объектов, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Реконструкция заброшенных молочных ферм — это первый показатель возрождения молочной отрасли. В Лотошинском, Ногинском, Раменском, Сергиево-Посадском районах, а также в Луховицах, Коломне, Наро-Фоминске, Рузе, Коломне, Чехове и Кашире идет активное технологическое обновление коровников», — сказал Разин.
Министр напомнил, что в течение года планируется отремонтировать 15 и более заброшенных молочных ферм.
Как ранее заявлял Разин, согласно программе субсидирования старых молочных ферм, которая была начата в Подмосковье в 2017 году, возвращается до 50% затрат из регионального бюджета на покупку оборудования при реконструкции ферм.
Также софинансируется покупка роботизированных установок для доения, то есть до 6 миллионов рублей на одного робота.
«Заброшенных молочных ферм в Московской области около сотни. И все мы планируем реконструировать в течение нескольких лет», — заключил Разин.
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