Реконструкция заброшенных молочных ферм началась в 10 районах Подмосковья

В десяти районах Подмосковья началась активная реконструкция заброшенных ферм, в течение года планируется отремонтировать свыше 15 объектов, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

Коломне, «Реконструкция заброшенных молочных ферм — это первый показатель возрождения молочной отрасли. В Лотошинском, Ногинском, Раменском , Сергиево-Посадском районах, а также в Луховицах Наро-Фоминске , Рузе, Коломне, Чехове Кашире идет активное технологическое обновление коровников», — сказал Разин.

Министр напомнил, что в течение года планируется отремонтировать 15 и более заброшенных молочных ферм.

Как ранее заявлял Разин, согласно программе субсидирования старых молочных ферм, которая была начата в Подмосковье в 2017 году, возвращается до 50% затрат из регионального бюджета на покупку оборудования при реконструкции ферм.

Также софинансируется покупка роботизированных установок для доения, то есть до 6 миллионов рублей на одного робота.

«Заброшенных молочных ферм в Московской области около сотни. И все мы планируем реконструировать в течение нескольких лет», — заключил Разин.