Активная реконструкция заброшенных ферм стартовала в Подмосковье

В десяти районах Московской области началась реконструкция заброшенных ферм, сообщает телеканал «360».

Чехове и "Реконструкция заброшенных молочных ферм — это первый показатель возрождения молочной отрасли. В Коломенском, Лотошинском, Ногинском, Наро-Фоминском, Раменском , Рузском, Сергиево-Посадском районах, в Луховицах Кашире идет активное технологическое обновление коровников", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

Также министр добавил, что в течение года планируется отремонтировать 15 и более заброшенных ферм.

Программа субсидирования старых молочных ферм стартовала в Подмосковье в 2017 году. Согласно ей, возвращается почти половина затрат из регионального бюджета на покупку оборудования при реконструкции ферм. Всего на территории области около ста заброшенных ферм. Также софинансируется покупка роботизированных установок для доения.

Всего в Московской области около ста заброшенных ферм. В течение несколько лет будут выполнены работы по их реконструкции.