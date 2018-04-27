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Фонд «Старость в радость» проводит ежегодную акцию-поздравление ветеранов с Днем Победы
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Фонд «Старость в радость» проводит ежегодную акцию-поздравление ветеранов с Днем Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Благотворительный фонд «Старость в радость», деятельность которого нацелена на улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых, выпустил к празднованию Дня Победы видеоролик. В нем организация призывает неравнодушных людей присоединиться к поздравлениям одиноких ветеранов Великой Отечественной войны. Фонд также проводит поездки в дома престарелых в Тверской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Московской областях, где желающие смогут навестить ветеранов. На данный момент уже около 1000 волонтеров и представители 10 организаций планируют посетить 80 домов престарелых в 18 регионах страны. Об ежегодной акции организация сообщила в пресс-релизе.
Желающие могут зарегистрироваться на платформе фонда и выбрать удобную для поездки область. С собой рекомендуют взять воду и перекус, поскольку поездка займет весь день. Ветеранам в подарок предлагается купить цветы и мягкие сладости. В планах встреч — общение с пожилыми людьми, пение военных и победных песен. Желающие могут взять с собой музыкальный инструмент и распечатать сборник песен с сайта фонда. Волонтеры могут воспользоваться собственным автомобилем, если он есть, и привезти с собой других участников поездки.
После регистрации с участниками поездки свяжется координатор команды, самостоятельно уточнить детали можно по телефону 8-499-394-48-83. На сайте стоит ознакомиться с памяткой волонтера. Сбор участников состоится утром 9 мая в Москве во дворе дома 5/13 на Смоленской набережной. Карта и схема проезда есть на сайте акции, но точное время и место встречи нужно уточнять с координатором, поскольку для экономии времени встреча может быть назначена у станции метро, от которой будет удобнее добираться до дома-интерната.
Фонд «Старость в радость» призывает добровольцев оказать информационную поддержку, распространив видеоролик и информацию об акции в социальных сетях или внутри своей организации.
Материал предоставлен проектом "+1".
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