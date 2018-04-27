Воскресенский собор в Рузском округе планируют отреставрировать к 300‑летию

К 2021 году, когда будет отмечаться 300-летие Воскресенского собора в Рузском городском округе, объект планируется отреставрировать, сообщил на своей страничке в Instagram глава округа Максим Тарханов

«Воскресенскому собору в Рузе в 2021 году исполняется 300 лет. Вместе с Благочинным Рузского округа отцом Игорем обсудили перечень работ, которые необходимо выполнить к этой дате. Это прежде всего устройство системы водоотведения, оштукатуривание и покраска храма, строительство колокольни, восстановление часовни», — написал Тарханов.

Как он отметил, на эти работы в настоящее время ищут источник финансирования.

Глава муниципалитета сказал, что в течение ближайших лет планируют провести работы по реставрации храмов, где они необходимы.