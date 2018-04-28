Джиган устроил шикарный праздник в день рождения жены и младшей дочери 

Вчера, 27 апреля, жене рэпера Джигана и многодетной маме Оксане Самойловой исполнилось 30 лет. Однако, день своего юбилея ей пришлось разделить с младшей дочкой. Дело в том, что малышка Майя год назад родилась ровно в день рождения мамы. Поэтому, вчера она также праздновала важную дату — первый год своей жизни. Не удивительно, что Джиган роскошно поздравил любимых девушек и организовал в их честь шикарный праздник. Подробностями чудесного дня Оксана Самойлова активно делилась с подписчиками в разделе Instagram Stories. Так, вначале семья отметила праздник дома, а затем поехала на вечеринку. Конечно, вместе с папой, мамой и Майей поехали и ее старшие сестренки — Лея и Ариела. На семейную вечеринку с гостями было решено позвать фокусника, различных аниматоров и устроить бумажную дискотеку. Затем семья вернулась домой, Джиган и Оксана уложили детей спать, а сами отправились уже на взрослую тусовку. Таким образом, праздник удалось устроить и для дочки, и для мамы. Напомним, Джиган и Оксана поженились в декабре 2012 года. Ранее звездные родители воспитывали двоих детей: старшую дочь Ариелу, родившуюся в 2011 году, и младшую Лею, которая появилась на свет осенью 2014 года. Третья дочь Майя появилась на свет в день рождения Оксаны (#https://letidor.ru/novosti/n1-oksana-samoylova-stala-mamoy-v-tretiy-raz-14542.shtml). Жена Джигана очень любит свою семью и часто делится различными видео и фото из жизни близких в соцсетях. Фото: Instagram / @samoylovaoxana Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!