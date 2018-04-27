Джиган устроил роскошный праздник в честь дня рождения жены и младшей дочери

В прошлом году Джиган и Оксана Самойлова стали многодетными родителями. Молодая пара очень хотела мальчика, но у них родилась еще одна девочка. Однако не исключено, что скоро они решат завести четвертого малыша. Теперь известно российского исполнителя окружает целый цветник: Ариела, Лея и Майя. Недавно младшая наследница сделала свои первые шаги.

А сегодня в семье Джигана двойной праздник. Свой день рождения отмечает не только его очаровательная супруга, но и их младшая дочь Майя. С самого утра именинницам вручили по букету розовых цветов. Оксана опубликовала фото, на которой позирует с дочкой в ободках с надписью «С днем рождения», а перед ними красуется букет. "Вот и настал тот день, когда мне стукнуло «23» и теперь мне всегда будет 23. В том году я родила себе главный подарочек замечательную лапочку дочку", — написала Самойлова. На самом деле она решила приукрасить свой возраст, так как сегодня ей исполнилось 30 лет, а второй имениннице лишь один годик.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1766625787198521198_363632546"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.8421875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.8421875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

По всей видимости Джиган организовал роскошную вечеринку в честь юбилея жены и первого дня рождения Майи. Он опубликовал фото, на котором вся семья позирует на фоне сотен разноцветных шаров. Сам артист облачен в белый костюм в черную полоску, а все его девочки в вечерние платья. Оксана для этого дня выбрала белое кружевное платье-рубку с пристегивающимся шлейфом. А своих дочерей она облачила в бело-золотые наряды. Поклонники восхитились красотой звездной семьи: «Королевская семья! Глаза радуются!», «Какие вы все красавчики, девочки настоящие принцесски».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1766811664509185521_6994493"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);