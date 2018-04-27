Запреты в аэропортах: кто и кого будет штрафовать

Шереметьево и Депутаты Московской областной думы решили позаботиться о комфорте пассажиров аэропортов Домодедово Жуковского . Именно там теперь действуют новые правила поведения, согласно которым пассажирам нельзя садиться на пол, ложиться на лавочки, ставить багаж на сидения в зале ожидания, катать детей на багажных тележках, находиться в аэропорту больше суток без билета, оставлять вещи без присмотра, мыться, стирать и переодеваться в туалетах аэропорта, слушать музыку без наушников, передвигаться на роликах и верхом на животных.

За нарушение некоторых правил, например, запрета сидеть на полу, пассажиры могут получить штраф от 100 до 500 рублей.

Идея, которую так скоро воплотили в закон депутаты, была может и благая: в столичных аэропортах живут люди без определенного места жительства. Они спят там, стирают вещи, едят и вообще считают воздушную гавань своим домом. Однако таких людей довольно просто вычислить (благо на каждом шагу висят камеры). А вот теперь под раздачу могут попасть совершенно не причастные люди и вполне благонадежные граждане.

Закон нацелен на устранение из аэропортов людей без определенного места жительства, — подтверждает юрист Оксана Михалкина . — Были случаи, когда приезжие из ближнего зарубежья жили в аэропорту. Но этот закон повлечет массу нарушений прав граждан, которые по каким-то причинам вынуждены оставаться в аэропортах на ночь. Гражданину не хватило места сесть — ну не может человек все время стоять, в конце концов, есть же чувство усталости. Закон в таком виде повлечет массу злоупотреблений. Транзитному пассажиру нет смысла уезжать из аэропорта в Москву , чтобы через час возвращаться обратно, а время ночное и человеку необходимо отдохнуть. При этом специальных комнат в аэропорту для отдыха не предусмотрено. И турист со спальником может расстелить его и спокойно переночевать. Словом, в таком виде закон вызовет больше отрицательного, чем положительного. Надеюсь, что он останется только на бумаге.

Дмитрий Шевченко , партнер Юридического бюро Замоскворечье, разъяснил, что так как речь идет о дополнении КоАП, пусть и на уровне региона, значит, езда по аэровокзалу верхом на животных или сон в зале ожидания будут квалифицировать все-таки как административное правонарушение, следовательно привлечь к ответственности за них могут только сотрудники органов исполнительной власти, то есть полицейские.

Сотрудники аэропортов при обнаружении нарушителей могут разве что сделать им замечание, либо, если речь идет о злостном нарушении, например, о купании на территории аэропорта, вызвать сотрудников полиции для задержания нарушителя и составления протокола. В общем, работы у полицейских совершенно точно прибавится, — считает эксперт.

При этом, как заметила Оксана Михалкина, штат сотрудников полиции при аэропортах надо будет увеличивать, а это полностью противоречит нынешнему курсу МВД, когда полицейских, наоборот, становится все меньше.

Будут ли работать вносимые поправки на практике — вопрос открытый, — считает Шевченко. — Во-первых аэропортами столичного аэроузла, так уж сложилось, пользуются далеко не только жители Москвы и МО, это крупный междугородний и международный пересадочный узел, и далеко не все пассажиры междугородних и международных рейсов могут быть осведомлены о том, что крепкий здоровый сон в ожидании рейса здесь является административным нарушением и что за поставленную на кресло сумочку или слишком долгий и громкий рингтон на телефоне можно получить штраф (это ведь можно квалифицировать как прослушивание музыки без наушников).

В реальности исполнения закона сомневаются и транспортные эксперты.

— К чемпионату мира была серия поручений улучшить безопасность и обслуживания пассажиров, — говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов . — Наверное, в этой связи и появился такой проект, а потом уже пошел креатив на местах. Должен был парламент отклинуться? Он откликнулся. Законопроект готовили, как всегда, не то что в спешке… В законе все сформулировано неоднозначно. Мособлдума должна теперь со всем этим разобраться, может, отправить на уточнение и дополнение. А дальше про это все благополучно забудут. В теории можно будет кого-то оштрафовать, но аэропорты на эту тему заморачиваться не станут. Это поручение для галочки.

По мнению другого авиаэксперта, пожелавшего остаться анонимным, закон, скорее, похож на фикцию: «Вспомнит ли кто-то о нем? Я не знаю. Известно, что в чистой зоне аэропорта, когда между рейсами большое время, спит много людей. В Шереметьево много индийских рейсов, люди летят через Москву в Америку. Проходишь мимо, смотришь — там у них газетки постелены, они лежат аккуратненько… Неужели туда придет полиция и будет их штрафовать? У них и рублей-то нет, может».

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