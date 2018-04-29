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В США показали видео массового уничтожения россиян в Сирии (ВИДЕО)
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В США показали видео массового уничтожения россиян в Сирии (ВИДЕО) 

ИноСМИ 28 минут назад
Фото: ИноСМИ
Американский телеканал MSNBC выложил видео удара по российским наемникам в Сирии.
Соответствующий ролик опубликовал в своем Twitter журналист Ричард Энгель.
Сюжет посвящен ликвидации наемников в феврале 2018 года. Об этой операции ранее уже рассказывал новый госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что «несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты».
Как отмечают по ходу действия американские журналисты, президент РФ Владимир Путин и его окружение продолжают отрицать свое участие в военных конфликтах — однако при этом Россия постоянно задействует в них своих наемников.
В сюжете есть отрывок перехвата переговоров российских наемников, где те обсуждают потери от удара.
In February, Russian mercenaries attacked a US base in #Syria. Hundreds were killed in retaliatory airstrikes. The Kremlin tried to cover up the incident, but we got hold of intercepted recordings in which some of the contract soldiers discussed the encounter. pic.twitter.com/eoQMiXk5sX
— On Assignment with Richard Engel (@OARichardEngel) 28 апреля 2018 г.
​Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.
РосСМИ сообщали, что в провинции Дейр-эз-Зор россияне-члены ЧВК убиты из-за попытки местных крупных предпринимателей, поддерживающих президента страны Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем союзников США — курдов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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