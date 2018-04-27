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Помпео: США требуют ликвидации оружия массового уничтожения КНДР
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Помпео: США требуют ликвидации оружия массового уничтожения КНДР 

ТАСС 42 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. США требуют полной ликвидации оружия массового уничтожения КНДР, иначе они будут продолжать давление на эту страну. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.
"Я хочу поздравить Республику Корея и КНДР с проведением исторической встречи, которая способствует устремлениям корейского народа к миру и процветанию, — сказал он. — Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", — сказал он.
"Мы приветствуем заявление лидеров двух стран о полной денуклеаризации Корейского полуострова, мы пристально изучаем эту декларацию. Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", — подчеркнул госсекретарь США.
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