Помпео: США требуют ликвидации оружия массового уничтожения КНДР

"Я хочу поздравить Республику Корея и КНДР с проведением исторической встречи, которая способствует устремлениям корейского народа к миру и процветанию, — сказал он. — Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", — сказал он.

"Мы приветствуем заявление лидеров двух стран о полной денуклеаризации Корейского полуострова, мы пристально изучаем эту декларацию. Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", — подчеркнул госсекретарь США.