Нижегородские биочипы для диагностики рака поступят в Белоруссию — Никитин

Нижегородские биочипы для экспресс-диагностики рака будут использовать в онкоцентрах Республики Беларусь. Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил по итогам 16-го заседания Совета делового сотрудничества региона и Республики Беларусь, которое состоялось на Нижегородской ярмарке. Здесь же был подписан план сотрудничества региона с Белоруссией впервые на три года — с 2018 по 2020 г.

По словам Никитина, переход на трехлетнее планирование позволит включать в программу работы долгосрочные проекты и далее увеличивать объемы товарооборота.

Товарооборот Нижегородской области и Республики Беларусь за первые месяцы 2018 года вырос на 58,6% и составил 125 млн долл. США. По информации департамента внешних связей правительства области, регион увеличил экспорт в Республику на 83% в январе — феврале 2018 года. В основном, за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в 7 раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. А объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%. Кроме того, на 8,3% выросли поставки продукции машиностроительной отрасли. Эта товарная группа составила почти 30% от общего объема экспорта.

«Очень важно делать акцент на качественных инновационных проектах, которые позволят нам совместно выходить на глобальные рынки и развивать сотрудничество по внедрению новых продуктов», — отметил глава региона.

Согласно трехлетнему плану сотрудничества, нижегородские предприятия также планируют увеличить поставки продукции автомобилестроения, например, грузовых автомобилей и автобусов, радиоэлектроники и других изделий.

«Мы строим первую атомную станцию в Беларуси и генпроектировщиком является нижегородское предприятие НИАЭП. Я прогнозирую, что 2018 год, и 2019, и 2020 годы будут очень удачными — мы должны превысить планку в 1 млрд долларов товарооборота, потому что мы вступили в завершающую фазу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на станции, в следующем году мы должны уже запустить первый блок», — рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, также высоко оценив промышленный и научный потенциал Нижегородской области.

«Я впечатлен теми результатами и в промышленном производстве, и в науке Нижегородской области. Например, сегодня мы были в Нижегородском государственном университете и уже за первые 1,5 часа визита наметили как минимум два серьезных направления будущей совместной работы, в частности аддитивные технологии. На мой взгляд, это могут быть прорывные проекты, которые будут финансироваться из бюджета Союзного государства», — добавил он.

Отметим, ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Для этого в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнес. Предприятия смогут увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.