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«Алроса» может определить решение по восстановлению рудника «Мир» к концу года
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«Алроса» может определить решение по восстановлению рудника «Мир» к концу года 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Об этом сообщил на пресс-конференции главный инженер «Алросы» Андрей Черепнов.
«К августу инжиниринговые фирмы представят гидрогеологическую модель. Я думаю, что к концу этого года вариант, на который начнет разрабатываться регламент, будет определен», — сказал он.
Директор проектного института «Алросы» «Якутнипроалмаз» Андрей Зельберг отметил, что гидрогеологическим моделированием занимаются три независимые инжиниринговые компании из Германии и ЮАР.
Компания приостановила добычу на руднике после аварии в августе 2017 года.
Добыча на руднике после его восстановления
Черепнов также добавил, что добыча после восстановления может продолжаться еще не менее 30 лет, так как запасы руды оцениваются в 30−42 млн т.
«Если мы рудник будем восстанавливать с той же производительностью, а есть большая вероятность, что так и будет, посчитайте производительность фабрики — 1 млн в год. Если все запасы будут подлежать отработке, то это не менее 30 лет работы», — сказал Черепнов.
Главный инженер компании напомнил, что в настоящее время рассматривается два варианта решений по восстановлению добычи: восстановление существующих стволов и слепое вскрытие месторождения с отметки -615 м до отметки -1 250 м, либо вскрытие месторождения новым рудником на всю глубину. Однако, по его словам, в настоящее время сложно дать экономическую оценку этих подходов.
Черепнов подчеркнул, что приоритетом при выборе вариантов является не цена, а обеспечение полной безопасности добычи в будущем.
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