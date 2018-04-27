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«Мотовилихинские заводы» уведомили о сокращении более 790 сотрудников
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«Мотовилихинские заводы» уведомили о сокращении более 790 сотрудников 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
ПАО «Мотовилихинские заводы» уведомило краевое министерство социального развития о возможном сокращении 791 сотрудника. Связано оно с банкротством предприятия.
Об этом сообщает РБК-Пермь со ссылкой на Минсоцразвития региона. По данным портала, пока неизвестен срок увольнения работников: предстоит решить вопросы с действующими заказами. Кроме того, большинству работников могут предложить вакансии на других предприятиях, которые остаются на площадке машиностроительного холдинга. Речь идёт о таких предприятиях, как ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Мотовилиха-Гражданское машиностроение», ООО «Тепло-М» и ООО «МЗ „Камасталь“.
РБК Пермь в самом ПАО отметили, что пока не планируется реальное увольнение работников. Уведомления им вручают в рамках исполнения закона „О банкротстве“. Предприятие имеет действующие госконтракты, которые следует исполнять.
Напомним, краевой Арбитражный суд в конце марта этого года признал ПАО „Мотовилихинские заводы“ банкротом.
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