«Россети» в ОЗП 2017/2018 сократили удельную аварийность на 9% 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в ходе выступления на Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017 — 2018 годов» отметил, что благодаря новым подходам к подготовке и управлению энергообъектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок холдингу, не взирая на рост числа опасных метеоявлений, удалось качественно улучшить показатели надежности электроснабжения. Удельная аварийность в ОЗП 2017/2018 гг. снизилась на 9% по сравнению с прошлым периодом, средняя длительность перерывов электроснабжения при технологических нарушениях сократилась на 19%, а среднее время восстановления электроснабжения составило 2,8 часа против 3,5 часов годом ранее. Павел Ливинский подчеркнул, что в завершившемся ОЗП на 38% выросло число опасных метеоусловий. Тем не менее ни в одном субъекте федерации, включая регионы Центрального федерального округа, на которые только в текущем году обрушились «снегопад века» и сильнейший за всю историю метеонаблюдений ураган, энергетиками группы «Россети» не было допущено никаких серьезных негативных последствий для потребителей, а нарушенное непогодой электроснабжение восстанавливалось в кратчайшие сроки. «Все реализованные специалистами „Россетей“ меры позволили электросетевому комплексу решить ключевую задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей во всех регионах присутствия без оглядки на внешние факторы», — отметил Павел Ливинский. В своем докладе глава электросетевого холдинга остановился и на планах подготовки группы «Россети» к следующему осенне-зимнему периоду, которые включают в себя дополнительные учения и тренировки для отработки практических навыков производственного персонала, в том числе с привлечением региональных отделений МЧС и других служб и ведомств. Павел Ливинский также заявил, что объем финансирования ремонтной программы 2018 года составит порядка 64 млрд рублей, что на 5% больше бюджета прошлого года. На выделенные средства компании группы «Россети» планируют отремонтировать более 178 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, выполнить расчистку и расширение от древесно-кустарниковой растительности более 135 тыс. га просек ВЛ, выполнить капитальный ремонт 37 тыс. трансформаторных подстанции.
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