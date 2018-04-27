«Россети» увеличат в 2018 году финансирование ремонтной программы на 5% — до 64 млрд рублей

«Россети» увеличат в 2018 году финансирование ремонтной программы на 5% по сравнению с показателем прошлого года — до 64 млрд рублей, заявил глава компании Павел Ливинский в ходе выступления на Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017 — 2018 годов».

«Объем финансирования ремонтной программы 2018 года составит порядка 64 млрд рублей, что на 5% больше бюджета прошлого года», — отметил он.

По словам Ливинского, на выделенные средства компании группы «Россети» планируют отремонтировать более 178 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, выполнить расчистку и расширение отдревесно-кустарниковой растительности более 135 тыс. га просек ВЛ, выполнить капитальный ремонт 37 тыс. трансформаторных подстанции.

Глава «Россетей» также отметил, что удельная аварийность в осенне-зимний период (ОЗП) 2017 — 2018 годов снизилась на 9% по сравнению с прошлым периодом, средняя длительность перерывов электроснабжения при нарушениях сократилась на 19%, а среднее время восстановления электроснабжения составило 2,8 часа против 3,5 часов годом ранее.

Ливинский подчеркнул, что в завершившемся ОЗП на 38% выросло число опасных метеоусловий. Тем не менее ни в одном субъекте федерации, ключая регионы Центрального федерального округа, на которые только в текущем году обрушились «снегопад века» и сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм, энергетиками группы «Россети» не было допущено никаких серьезных негативных последствий для потребителей, а нарушенное непогодой электроснабжение восстанавливалось в кратчайшие сроки.