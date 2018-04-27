Суд отклонил иск Манафорта, который опротестовал расследование Мюллера 

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Суд отклонил гражданский иск экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, который опротестовал «российское расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера, говорится в документах суда.
"Гражданский иск Манафорта будет отклонен, а его обеспокоенность относительно расследования спецпрокурора будет изучена в уголовном деле (против Манафорта)", — говорится в решении суда.
В своем иске, поданном 3 января, Манафорт обвинил руководство министерства юстиции США и спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Мюллера.
Ранее Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.
Манафорт в своем иске просил суд признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия. Розенстайн дал Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности — поиска свидетельств «российского вмешательства» в выборы в США. При этом Розенстайн не имел на это права, утверждает Манафорт. Кроме того, Манафорт обвиняет Мюллера в том, что тот превысил полномочия, когда завел дело против Манафорта и Гейтса.
Манафорт требовал у суда «издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении».
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Мюллер выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В этих обвинительных заключениях нет данных о «российском вмешательстве» или «сговоре Трампа с Россией». Также Мюллер обвинил 13 российских граждан и 3 компании во вмешательстве в выборы, фигуранты дела эти обвинения отрицают.