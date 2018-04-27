Суд отклонил иск Манафорта, который опротестовал расследование Мюллера

"Гражданский иск Манафорта будет отклонен, а его обеспокоенность относительно расследования спецпрокурора будет изучена в уголовном деле (против Манафорта)", — говорится в решении суда.

В своем иске, поданном 3 января, Манафорт обвинил руководство министерства юстиции США и спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Мюллера.

Ранее Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины . Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.

Манафорт в своем иске просил суд признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия. Розенстайн дал Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности — поиска свидетельств «российского вмешательства» в выборы в США . При этом Розенстайн не имел на это права, утверждает Манафорт. Кроме того, Манафорт обвиняет Мюллера в том, что тот превысил полномочия, когда завел дело против Манафорта и Гейтса.

Манафорт требовал у суда «издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении».