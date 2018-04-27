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О безопасности в Ставрополе в День Победы позаботятся почти 2 тысячи челове
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О безопасности в Ставрополе в День Победы позаботятся почти 2 тысячи челове 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Все службы города перед праздниками приведены в состояние повышенной готовности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ставропольской мэрии.
Как стало известно, сейчас в городе проводятся масштабные проверки образовательных и культурных учреждений, транспорта, всевозможных предприятий, подвалов и чердаков в жилых домах.
Кроме того, во время празднования Дня Победы для обеспечения безопасности будет привлечено около двух тысяч человек. В их состав войдут не только полицейские и казаки, но и представители народных добровольческих дружин.
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