О безопасности в Ставрополе в День Победы позаботятся почти 2 тысячи челове

Все службы города перед праздниками приведены в состояние повышенной готовности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ставропольской мэрии.

Как стало известно, сейчас в городе проводятся масштабные проверки образовательных и культурных учреждений, транспорта, всевозможных предприятий, подвалов и чердаков в жилых домах.

Кроме того, во время празднования Дня Победы для обеспечения безопасности будет привлечено около двух тысяч человек. В их состав войдут не только полицейские и казаки, но и представители народных добровольческих дружин.