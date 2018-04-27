Качественной сотовой связью жителей сел и деревень Вологодчины обеспечат к 2025 году

Вопрос устойчивости сигнала связи в отдаленных населенных пунктах страны обсудили на заседании Совета законодателей, которое состоялось в День российского парламентаризма в Санкт-Петербурге . С руководством палат Федерального Собрания, главами парламентов регионов встретился Президент страны Владимир Путин , который поддержал ряд высказанных предложений. Участие в заседании принял председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко

Глава государства открыл заседание и обозначил основные принципы работы членов Совета законодателей. Особое внимание уделил открытости процессов обсуждения и принятия решений.

«Для парламентских институтов, федеральных и региональных, представительная функция не менее важна, чем законодательная, поэтому надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных, непростых для граждан ситуациях», — отметил Президент РФ Владимир Путин.

Также Владимир Путин особо подчеркнул, что парламентариям необходимо укреплять контакты с юридическим сообществом, чтобы правотворчество было более основательным, и нормативные акты могли работать на перспективу. На заседании обсудили важнейшие социально-экономические проблемы страны, живое обсуждение вызвала проблема обеспечения качественной связью.

«Поднимались вопросы цифрового неравенства, устойчивости сигнала вдоль федеральных трасс, обеспечения связью населенных пунктов, где живет менее 250 человек. Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал, что нормативная база подготовлена, и к 2025 году эти вопросы будут решены. Большинство регионов подготовили свои предложения, в том числе и Вологодская область . Часть из них была поддержана», — рассказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

На развитие связи в регионах планируют выделять ежегодную субсидию, эти средства смогут компенсировать часть затрат операторам сотовой связи на развитие инфраструктуры в небольших селах и деревнях. Также субсидию смогут направить на обеспечение устойчивого сигнала на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.