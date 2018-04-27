Ещё
Качественной сотовой связью жителей сел и деревень Вологодчины обеспечат к 2025 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Качественной сотовой связью жителей сел и деревень Вологодчины обеспечат к 2025 году 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вопрос устойчивости сигнала связи в отдаленных населенных пунктах страны обсудили на заседании Совета законодателей, которое состоялось в День российского парламентаризма в Санкт-Петербурге. С руководством палат Федерального Собрания, главами парламентов регионов встретился Президент страны Владимир Путин, который поддержал ряд высказанных предложений. Участие в заседании принял председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Глава государства открыл заседание и обозначил основные принципы работы членов Совета законодателей. Особое внимание уделил открытости процессов обсуждения и принятия решений.
«Для парламентских институтов, федеральных и региональных, представительная функция не менее важна, чем законодательная, поэтому надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных, непростых для граждан ситуациях», — отметил Президент РФ Владимир Путин.
Также Владимир Путин особо подчеркнул, что парламентариям необходимо укреплять контакты с юридическим сообществом, чтобы правотворчество было более основательным, и нормативные акты могли работать на перспективу. На заседании обсудили важнейшие социально-экономические проблемы страны, живое обсуждение вызвала проблема обеспечения качественной связью.
«Поднимались вопросы цифрового неравенства, устойчивости сигнала вдоль федеральных трасс, обеспечения связью населенных пунктов, где живет менее 250 человек. Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал, что нормативная база подготовлена, и к 2025 году эти вопросы будут решены. Большинство регионов подготовили свои предложения, в том числе и Вологодская область. Часть из них была поддержана», — рассказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
На развитие связи в регионах планируют выделять ежегодную субсидию, эти средства смогут компенсировать часть затрат операторам сотовой связи на развитие инфраструктуры в небольших селах и деревнях. Также субсидию смогут направить на обеспечение устойчивого сигнала на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Вологда.рф: последние новости
36 молодых семей Вологды стали жертвами мошенницы Иностранцы, проживающие в Вологде, написали «Тотальный диктант» на отлично Как в космосе ищут лекарство от рака, вологжанам рассказала Герой России, космонавт Елена Серова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт29
Дерипаска согласился выполнить условие США274
Трамп раскрыл свое отношение к России99
Майские пенсии доставят по особому графику100
США обратились к России с пожеланием104
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение