Атаки вредоносных криптомайнеров растут

Киберпреступники стали чаще использовать вредоносное ПО, для которого не нужна открытая сессия в браузере, сообщается в отчете Global Threat Index, опубликованном поставщиком решений в области кибербезопасности Check Point Software Technologies Ltd. В частности, исследователи сообщают о резко возросшем числе атак варианта XMRig на конечные ПК. XMRig впервые появился в мае 2017 года, а в марте 2018 занял 8 место в топ-10 самых активных зловредов, увеличив количество атак на организации на 70%. В то время как в рейтинге зловредов, угрожающих российским компаниям, XMRig расположился на 6 месте. XMRig способен добывать криптовалюту Monero без открытой сессии в браузере, благодаря развертыванию атаки на конечном устройстве жертвы. "Рост популярности XMRig свидетельствует о том, что злоумышленники готовы вкладывать большие средства в развитие и улучшение методов атак, чтобы быть на шаг впереди защиты, — отмечает Майя Горовиц, руководитель группы Threat Intelligence, Check Point Software Technologies. — Однажды проникнув в сеть, вредоносные криптомайнеры сильно замедляют работу ПК и серверов и представляют огромную угрозу для кибербезопасности жертв. Поэтому крайне важно, чтобы организации применяли многоуровневую стратегию киберзащиты, которая обеспечит безопасность как от уже известных вредоносных программ, так и от угроз ∎нулевого дня∎". В марте Coinhive сохранил позиции самого активного зловреда и четвертый раз занял первое место рейтинга, атаковав 18% компаний в мире. На втором месте расположился набор эксплойтов Rig EK — от него пострадало 17% организаций. Cryptoloot занял третье место рейтинга благодаря кибератакам на 15% компаний. XMRig атаковал 5% организаций в мире и разместился на 8 строчке рейтинга. Самые активные зловреды марта 2018:Coinhive — зловред, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты.Rig EK — этот набор эксплойтов появился в 2014 году. Rig включает эксплойты для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight.Cryptoloot — криптомайнер, использующий мощность ЦП или видеокарты жертвы и другие ресурсы для майнинга криптовалюты, зловред добавляет транзакции в блокчейн и выпускает новую валюту. Главной угрозой российских компаний в марте стали вредоносные криптомайнеры. В топ-3 вошли: Coinhive, Cryptoloot и JSEcoin. Последний может быть встроен в веб-сайты, в обмен на его установку можно получить блокировку рекламы, игровую валюту и другие вознаграждения. Lokibot, банковский троян для Android, стал самым активным мобильным зловредом, атакующим организации, следом за ним расположились Triada и Hiddad. Самые активные мобильные зловреды марта 2018:Lokibot — банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Зловред может заблокировать телефон, если удалить его права администратора.Triada — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам.Hiddad — зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. В марте специалисты Check Point впервые представили рейтинг наиболее часто эксплуатируемых уязвимостей месяца. Первое место заняла уязвимость CVE-2017-10271, от атак на которую пострадало 26% организаций во всем мире. На втором месте расположилась SQL Injection, атаки на которую пришлись на 19% компаний мира. На третьем месте рейтинга — уязвимость CVE-2015-1635, от нее пострадало 12% организаций в марте. Самые эксплуатируемые уязвимости марта 2018:Oracle WebLogic WLS Security Component Remote Code Execution (CVE-2017-10271) — уязвимость сервере Oracle WebLogic WLS, которая возникает в результате декодирования xml. Успешная атака может привести к удаленному выполнению кода.SQL Injection — уязвимость в прикладном программном обеспечении, позволяющая внедрять вредоносные данные в SQL запрос.Microsoft Windows HTTP.sys Remote Code Execution (MS15-034: CVE-2015-1635) — уязвимость позволяет произвести удаленное выполнение кода в ОС Windows благодаря ошибке в способе распознавания названий вредоносных HTTP-протоколов.

Специалисты Check Point отметили на карте уровень киберугроз по странам (зеленый — низкий уровень риска; красный — высокий; белый — недостаточно данных).