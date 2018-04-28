Патриарх Кирилл призвал остановить «сползание в бездну окончания истории»

В новом издании Глава РПЦ рассуждает о нравственных ценностях, крахе философии либерализма, месте православия в современном мире и участии Бога в жизни человека.

«Обращаясь к современному читателю, как к западному, так и к отечественному, Святейший Патриарх предлагает подумать о будущем человечества, потому что современное общество, размывая понятие греха, раскрепощает страшную разрушительную энергию человеческого инстинкта, которая в условиях гражданских свобод способна уничтожить и саму человеческую цивилизацию. Предстоятель Русской Православной Церкви призывает каждого осознать ответственность за весь человеческий род и остановить «сползание в бездну окончания истории», — сообщается в аннотации к книги.

Патриарх Кирилл является автором более 15 книг и многочисленных статей на темы христианства, истории православия и нравственности. В 2017 году вышли в свет книги «Ревнуйте о датах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании» и «Мысли. Высказывания. Суждения», в которую вошли наиболее яркие церковные цитаты Первосвятителя, собранные за все время его служения, начиная с принятия священного сана в 1969 году и по настоящее время.

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