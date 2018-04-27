«Газпром» рассматривает возможность сотрудничества в нефтегазовой сфере с индийской Srei 

«Газпром» рассматривает возможность сотрудничества в нефтегазовой сфере с индийской компанией Srei Infrastructure Finance, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления Srei Хеманта Канория.
«Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере», — отмечает «Газпром».
«На фоне существующих экологических проблем увеличение доли «голубого топлива» в энергобалансе Индии, несомненно, способно сыграть ключевую роль. Мы видим, что у природного газа в Индии — большие перспективы в самых разных сферах применения, которые открывают возможности для развития партнерства «Газпрома» и индийских компаний», — приводит слова Миллера пресс-служба газового холдинга..
Srei является ведущим конгломератом в Индии по финансированию инфраструктурных проектов.