Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в получении финансирования из-за рубежа

"Мы очень хорошо знаем, кто эти люди (функционеры НРП — ред.) и из какого источника их кормят. У них много Соросов", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед региональными главами отделений правящей Партии справедливости и развития

Он также раскритиковал лидера НРП Кемаля Кылычдароглу за то, что он не торопится выдвигать свою кандидатуру на досрочные президентские выборы. «Вы много рассказываете, каким должен быть президент. Вы самый подходящий человек согласно этому описанию, почему бы вам не стать кандидатом?»— заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что НРП даже не пытается выдвинуть своего кандидата в президенты, а лишь показывает свою враждебность по отношению к нему и правящей партии.