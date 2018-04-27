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Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в получении финансирования из-за рубежа
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Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в получении финансирования из-за рубежа 

РИА Новости 32 минуты назад
АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил основную оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) страны в получении финансирования из-за рубежа и заявил, что у нее «много Соросов», имея в виду американского миллиардера Джорджа Сороса.
"Мы очень хорошо знаем, кто эти люди (функционеры НРП — ред.) и из какого источника их кормят. У них много Соросов", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед региональными главами отделений правящей Партии справедливости и развития.
Он также раскритиковал лидера НРП Кемаля Кылычдароглу за то, что он не торопится выдвигать свою кандидатуру на досрочные президентские выборы. «Вы много рассказываете, каким должен быть президент. Вы самый подходящий человек согласно этому описанию, почему бы вам не стать кандидатом?»— заявил турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что НРП даже не пытается выдвинуть своего кандидата в президенты, а лишь показывает свою враждебность по отношению к нему и правящей партии.
Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.
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