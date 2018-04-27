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Российские и японские студенты разработали совместные проекты
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Российские и японские студенты разработали совместные проекты 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
27 апреля в столичном отеле «Метрополь» состоялся кейс-чемпионат для студентов ведущих вузов России и Японии в рамках IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения».
Ребятам предложили совместно разработать стратегии развития Дальнего Востока. Пообщаться с участниками и узнать их мнение о текущих отношениях между двумя государствами отправилась корреспондент «ВМ».
Над тем, как же наладить совместное развитие территорий Дальнего Востока, правительства России и Японии бьются уже не один год. Но, быть может, молодежь представит свой — уникальный и действенный — вариант решения? Участник чемпионата Нодзому Мацуи из Московского государственного института международных отношений политикой интересуется давно.
— Очень интересно, к чему мы придем вместе с русскими ребятами, — говорит он за минуты до объявления заданий. — Думаю, это очень перспективно. Возможно, у нас даже получится создать проект, который заинтересует ведущих политических деятелей. Да и просто хочется узнать, как мыслят российская молодежь, что им кажется ценным и перспективным, каковы их планы в сфере политики, экономики.
С позитивным настроем на чемпионат пришли и русские студенты. Обусловленная правилами игры необходимость работать в смешанных русско-японских командах их только приободряет.
— Для создания действительно хорошего проекта необходимо попробовать придумать что-то абсолютно уникальное, отличающееся от стандартных решений, — напутствует участников основатель одного из ведущих агентств по работе с брендами и организатор кейс-чемпионата Андрей Алясов. — Хочется, чтобы каждый постарался прочувствовать культуру Японии, культуру уважения, сфокусировался на качественной коллективной работе. Только слушая друг друга, развивая общие идеи можно найти что-то по-настоящему стоящее.
Задания, выпавшие ребятам, заставили бы поломать голову и опытных политиков. Каждой команде необходимо проанализировать состояние определенного региона, выбрать наиболее перспективные сферы для потенциального улучшения, оценить количество и стоимость необходимых для реализации плана ресурсов, а кроме того определить, каких эффектов можно будет добиться в течение ближайшего года после запуска проекта. На все про все — один час. Мицуо Асакура и Андрей Рябов, работающие в одной команде, сразу предлагают делать ставку на туризм и развитие инфраструктуры. Не отстает от них и Мария Петрова, напоминающая про экологию и здравоохранение.
— Тема актуальная, в повестке дня обоих наших государств, — считает магистр МГИМО Настя Шоботенко. — С точки зрения политики вопрос достаточно щекотливый. Но кому, как не нам, молодым студентам, искать те самые контакты и компромиссы!
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