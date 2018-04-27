Нюша опубликовала фото в бикини после слухов о беременности

27-летняя Нюша в прошлом году вышла замуж за своего избранника Игоря Сивова . Влюбленные сначала скрывали, что сыграли свадьбу, а потом рассказали, что церемония прошла на Мальдивах . Певица предпочитает скрывать свою личную жизнь, но в последнее время все чаще стали появляться слухи о том, что она ждет ребенка. Она отдает предпочтение объемной одежде, а не так давно ее заметили в центре планирования семьи.

Пока Нюша не комментирует домыслы поклонников. Однако она решила опубликовать фото в бикини, чтобы развеять все слухи о ее беременности. На новом снимке певица позирует лежа у бассейна в цветном купальнике. Ее загорелое тело светится из-за бликов солнца. Конечно она продемонстрировала идеально плоский живот. При этом артистка не стала рассекречивать место, где сейчас отдыхает.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1766232481750702418_22442174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Если одни поклонники восхитись снимком, то другие считают, что Нюша их обманывает. Многие решили, что певица публикует старые снимки, чтобы скрыть свой округлившийся живот. Они уверены, что она ждет ребенка и уже находится на большом сроке, так как в Сети появились видео с концерта, на котором даже костюм артистки не может скрыть изменения в ее фигуре. «Фотка прикольная, но старая», «Все уже знают, что ты беременна, зачем это скрывать?», — комментирует фото подписчики.