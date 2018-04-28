«Фигура просто космическая»: после слухов о беременности Нюша показала себя в бикини

В последнее время вокруг певицы Нюши ходит немало слухов. Так, многие поклонники подозревают, что звезда находится в положении, другие же заверяют, что дело в неудачных нарядах. Впрочем, снимки из отпуска артистки расставили все точки над «i».

Уже некоторое время певица Нюша привлекает к себе повышенное внимание со стороны пользователей сети. Так, обнаружив у своего кумира небольшую округлость в талии, многие поклонники сразу предположили, что звезда носит ребенка под сердцем и с неистовым упорством выискивали подтверждения своим домыслам. Любопытно, что пользователи сети были настолько уверены в своей правоте, что любые снимки, оголяющие живот, принимали за архивные фотографии и попытку ввести их в заблуждение.

Впрочем, подобные обсуждения певица пропускала мимо ушей и никаких официальных опровержений от нее не поступало. А на днях Нюша отправилась в отпуск, откуда, как водится, прислала своим поклонникам фотографии в бикини. Загорелое тело, стройные ноги и плоский живот привлекли внимание поклонников, многие из которых разочарованно выдохнули — все-таки не беременна.

Свое огорчение и растройство почитатели высказали, отвесив немало комплиментов стройному тело знойной красавицы. Впрочем, нашлись и те, кого ввести в заблуждение не так-то просто, и они продолжили обвинять Нюшу в публикации старых архивных снимков, заранее заготовленных для этой цели. «Шоколадная красотка, видимо не беременна, а жаль» «Где живот? Ты же беременна вроде, а тут такая стройняжка» «Все-таки не беременна. Ну ладно. Фигура просто космическая» «Это старое фото, у тебя же огромный живот!» «Все уже знают, что ты беременна, зачем это скрывать? Не вижу смысла скрывать это, если это дано каждой женщине» «А свежее фото можно?»

К слову, некоторые пользователи сети сочли, что в последнее время певица стала крайне сентиментальной. Так, в череде фотографий, посвященных работе и творчеству, неожиданно появилось крайне редкое признание в нежных чувствах к родным, которое до слез растрогало впечатлительных поклонниц артистки. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!