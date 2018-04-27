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Путин попросил не скатываться к «новому изданию Госплана»
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Путин попросил не скатываться к «новому изданию Госплана» 

Мир24 38 минут назад
Регулирование производства по образцу советского Госплана довело до краха экономику, поэтому с вопросами квотирования следует быть осторожными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
На встрече с Советом законодателей Путин, выслушав предложения о квотировании производств и размещения производственных сил, напомнил, что правительство уже работает над тем, чтобы избежать явлений, связанных с перепроизводством.
«Но ни в коем случае нельзя нам скатиться к новому изданию советского Госплана. Там уж они настолько все регламентировали, что это просто убило или, собственно говоря, в значительной степени нанесло (вред — «МИР 24»), во всяком случае экономике. Мы, конечно, не можем это повторять», — подчеркнул глава государства.
По его словам, перепроизводство является классическим кризисом рыночной экономики, и бороться с ним нужно через информирование бизнеса, для чего «современные средства коммуникации предоставляю очень широкие возможности».
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