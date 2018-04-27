Путин попросил не скатываться к «новому изданию Госплана»

Регулирование производства по образцу советского Госплана довело до краха экономику, поэтому с вопросами квотирования следует быть осторожными. Об этом заявил президент России Владимир Путин , передает ТАСС

На встрече с Советом законодателей Путин, выслушав предложения о квотировании производств и размещения производственных сил, напомнил, что правительство уже работает над тем, чтобы избежать явлений, связанных с перепроизводством.

«Но ни в коем случае нельзя нам скатиться к новому изданию советского Госплана. Там уж они настолько все регламентировали, что это просто убило или, собственно говоря, в значительной степени нанесло (вред — «МИР 24»), во всяком случае экономике. Мы, конечно, не можем это повторять», — подчеркнул глава государства.

По его словам, перепроизводство является классическим кризисом рыночной экономики, и бороться с ним нужно через информирование бизнеса, для чего «современные средства коммуникации предоставляю очень широкие возможности».

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