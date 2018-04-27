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Котенка манула отправят из Новосибирска в Чехию
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Котенка манула отправят из Новосибирска в Чехию 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Детеныша кота‐манула, появившегося на свет в зоосаде Новосибирска в 2016 году, отправят на проживание в зоопарк чешского города Брно.
Манул — хищное животное семейства кошачьих. Численность этих животных в дикой природе стремительно сокращается. Такая ситуация наблюдается по всему миру. Манул является редким или крайне редким видом, а местами находится на грани исчезновения.
С 2012 года манул стал талисманом Московского зоопарка, выбранным с помощью интернет-голосования.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился щенок росомахи. Когда он будет готов разлучиться с матерью, его так же, как и котенка манула, передадут в один из европейских зоопарков, который занимается восстановлением популяции этих животных. О готовности забрать малыша уже заявили несколько зарубежных зверинцев.
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