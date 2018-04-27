Котенка манула отправят из Новосибирска в Чехию

Детеныша кота‐манула, появившегося на свет в зоосаде Новосибирска в 2016 году, отправят на проживание в зоопарк чешского города Брно

Манул — хищное животное семейства кошачьих. Численность этих животных в дикой природе стремительно сокращается. Такая ситуация наблюдается по всему миру. Манул является редким или крайне редким видом, а местами находится на грани исчезновения.

С 2012 года манул стал талисманом Московского зоопарка, выбранным с помощью интернет-голосования.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился щенок росомахи. Когда он будет готов разлучиться с матерью, его так же, как и котенка манула, передадут в один из европейских зоопарков, который занимается восстановлением популяции этих животных. О готовности забрать малыша уже заявили несколько зарубежных зверинцев.