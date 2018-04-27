Студенты отделения «Харьковское» узнали о правилах охраны детского труда

День охраны труда прошел в отделении «Харьковское» образовательного комплекса градостроительства «Столица» в четверг, 26 апреля.

Инженер по охране труда Борис Агеев провел лекцию для студентов, на которой рассказал об истории возникновения Всемирного дня борьбы с эксплуатацией детского труда. Специалист рассказал о деятельности Международной организации труда. Оказывается, она ежегодно утверждает темы праздника.

Как рассказал Борис, к детям относят несовершеннолетних и работников, получающих первый профессиональный опыт. А безопасные условия труда — это один из самых важных элементов продуктивной работы. Производственные факторы не должны как-либо воздействовать на физическое и психологическое здоровье трудящихся — это очевидный факт, но негативные моменты в рабочем процессе проявляются на многих предприятиях.