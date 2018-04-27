Ещё
Студенты отделения «Харьковское» узнали о правилах охраны детского труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты отделения «Харьковское» узнали о правилах охраны детского труда 

Управа района Бирюлево Западное 45 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
День охраны труда прошел в отделении «Харьковское» образовательного комплекса градостроительства «Столица» в четверг, 26 апреля.
Инженер по охране труда Борис Агеев провел лекцию для студентов, на которой рассказал об истории возникновения Всемирного дня борьбы с эксплуатацией детского труда. Специалист рассказал о деятельности Международной организации труда. Оказывается, она ежегодно утверждает темы праздника.
Как рассказал Борис, к детям относят несовершеннолетних и работников, получающих первый профессиональный опыт. А безопасные условия труда — это один из самых важных элементов продуктивной работы. Производственные факторы не должны как-либо воздействовать на физическое и психологическое здоровье трудящихся — это очевидный факт, но негативные моменты в рабочем процессе проявляются на многих предприятиях.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Вакцинацию животных против бешенства идет в Южном округе Для маломобильных граждан оборудуют специальные подъемники в подъездах жилых домов Cергей Собянин осмотрел ход строительства парка «Зарядье»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США146
Умер Геннадий Печников12
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня4
На Украине захотели забрать Крымский мост468
Трамп раскрыл истинное отношение к России19
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение