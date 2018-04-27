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Спикер владимирского ЗС попросил провести интернет в села с населением от 100 человек
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Спикер владимирского ЗС попросил провести интернет в села с населением от 100 человек 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель Заксобрания (ЗС) Владимирской области Владимир Киселев обратился к президенту России Владимиру Путину с рядом предложений по развитию цифровой экономики и попросил установить точки доступа wi-fi в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек. Об этом он сообщил в ходе встречи главы государства с членами Совета законодателей, которая прошла в пятницу в Санкт-Петербурге.
"В ряде регионов нашей страны, в том числе, и вот Владимирской области, сегодня реализуется федеральный пилотный проект по установке и точек доступа wi-fi в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. Проект работает очень успешно, и регионы просят, уважаемый Владимир Владимирович, внести изменения в закон «О связи», расширив данный проект и снизив требования к населенным пунктам по численности с 250 до 100 человек", — отметил Киселев.
Кроме того, спикер владимирского Заксобрания обратился к Путину с предложением поручить правительству РФ рассмотрение вопроса о регулировании тарифов на аренду линий электропередач при прокладке кабелей связи. По словам законодателя, собственники ЛЭП зачастую устанавливают завышенные тарифы на аренду опор, что побуждает операторов связи повышать тарифы для населения.
Также Киселев попросил рассмотреть вопрос о введении изменений в градостроительный кодекс, которые бы смягчили требования для получения разрешения на строительство объектов связи.
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