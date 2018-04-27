Госдума рассмотрит порядка 70 законопроектов для реализации послания президента

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Государственная дума в ближайшее время рассмотрит порядка 70 законопроектов, направленных на реализацию положений послания президента Федеральному собранию РФ , с которым глава государства Владимир Путин выступил 1 марта текущего года. Об этом сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

"У нас в Государственной думе создана специальная рабочая группа, которая уже определила план реализации послания. Порядка 70 законов будут в ближайшее время поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке", — сказал он.

Володин отметил важность участия в реализации послания президента депутатов не только федерального, но и регионального уровня. «Хотелось бы, чтобы в регионах такие же рабочие группы, такое же внимание было уделено вопросам реализации Послания, потому что если не каждый второй, то каждый третий законопроект предусматривает принятие региональных законов, а для этого нужно пройти определенный путь», — отметил он.