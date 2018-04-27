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Госдума рассмотрит порядка 70 законопроектов для реализации послания президента
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Госдума рассмотрит порядка 70 законопроектов для реализации послания президента 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Государственная дума в ближайшее время рассмотрит порядка 70 законопроектов, направленных на реализацию положений послания президента Федеральному собранию РФ, с которым глава государства Владимир Путин выступил 1 марта текущего года. Об этом сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
"У нас в Государственной думе создана специальная рабочая группа, которая уже определила план реализации послания. Порядка 70 законов будут в ближайшее время поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке", — сказал он.
Володин отметил важность участия в реализации послания президента депутатов не только федерального, но и регионального уровня. «Хотелось бы, чтобы в регионах такие же рабочие группы, такое же внимание было уделено вопросам реализации Послания, потому что если не каждый второй, то каждый третий законопроект предусматривает принятие региональных законов, а для этого нужно пройти определенный путь», — отметил он.
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