Председатель ГД: к реализации Послания Президента должны подключиться депутаты региональных собраний

«Мы сегодня, в День парламентаризма многие вопросы обсуждали в прямом диалоге, что как раз соответствует смыслу парламентаризма, — сказал Вячеслав Володин . — Президент общался

проблемы, которые волнуют наших граждан. Спектр был очень широкий и решения

вырабатывались в ходе обсуждения. Это очень хорошая форма, когда можно задать

вопрос главе государства на встрече. Эти встречи стали системными, к ним готовятся и депутаты Государственной Думы, и председатели Законодательных

собраний регионов. Едут уже с набором тем, понимают, что они будут услышаны.

Хотелось бы, чтобы такие форматы были и на региональном уровне, что было больше

такого диалога. И, конечно, ничто не заменит, никакие социальные сети, другие

средства коммуникации, общение депутата с избирателями». По словам Вячеслава Володина, «когда мы говорим о реализации Послания Президента,

важно, чтобы к его реализации подключились и депутаты Государственной Думы, и депутаты региональных собраний». Как отметил Председатель Государственной Думы, в ГД создана рабочая группа,

которая уже определила план реализации Послания, порядка 70 законов будут

поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке. Хотелось бы, чтобы в регионах такие же рабочие группы были созданы, такое же внимание было уделено

вопросам реализации Послания Президента, сказал Вячеслав Володин. «У нас с вами если не каждый второй, то каждый третий законопроект предусматривает

принятие региональных законов, а для этого нужно пройти определенный путь.

Чтобы мы время не растягивали, было бы правильно подключиться к этой работе,

подготовиться и синхронно реализовать те задачи, которые поставил Президент», — указал Председатель ГД. «Задачи очень важные, они стратегические для нашей страны, они амбициозны, и поэтому над их реализацией должны работать и законодатели. Не стоять в стороне,

не ждать, пока Правительство внесет законопроект, а уже сейчас вместе с Правительством, вместе с губернаторами на региональном уровне делать все,

чтобы приблизить реализацию Послания, чтобы Послание пришло в регион, чтобы

Послание изменило жизнь конкретного человека и конкретной территории», — подчернул он. Говоря о проблеме фельдшерско-акушерских

пунктов (ФАП), Вячеслав Володин отметил, что надо исходить из того, что сказал об этом Президент в своем Послании. «Он (Президент — прим. ред.) подчеркнул, что были сделаны

ошибки, и эти ошибки необходимо нам признать. Признавая ошибки, нам нужно

сейчас, не дожидаясь, пока будут выделены средства на строительство, подумать о том, кто будет работать в этих фельдшерско-акушерских пунктах на селе», — сказал Председатель Государственной Думы. «У нас каждый населенный пункт, где проживает более 100 человек, будет оборудован

таким ФАПом, и, как вы понимаете, при дефиците среднего медицинского звена более

200 тысяч человек, самая большая проблема — комплектование среднего звена на селе», — подчеркнул Вячеслав Володин. Он считает, что можно

было бы уже сейчас объявлять новые наборы, заключать договорные отношения,

заниматься профориентацией школьников, «заинтересовывать и тех, кто хочет работать на селе,

хочет в перспективе заниматься оказанием помощи людям — работать медсестрой,

фельдшером, врачом». Вячеслав Володин заявил, что необходимо создавать условия «для того, чтобы они могли себя

реализовать, обговаривая перспективы: где будет работать молодой человек, какая

у него будет зарплата, где он будет жить — вот эти вопросы сегодня самые главные». Все остальные вопросы, сказал Председатель ГД, решены в рамках Послания. «Средства будут выделены, начнется

строительство или ремонт, капитальный ремонт зданий, которые будут использованы

под ФАПы. Будет закупаться оборудование, но если не будет врача, фельдшера,

медсестры, то у нас вопрос не будет решен, а для этого необходимо, чтобы у нас на уровне регионов, Законодательных собраний этому уделили первостепенное

значение», — подчеркнул Вячеслав Володин. Говоря о решении проблемы с кадастровой стоимостью, Председатель ГД сказал, что нужно

проанализировать ситуацию в регионах по кадастровой оценке недвижимости в каждом

конкретном регионе, проанализировать возможности граждан, которые должны

платить в соответствии с законом стоимость,

определяемую именно на уровне региона. «Мы подчеркнули то, что эта стоимость должна быть посильной гражданам. И Президент,

когда уже подводил черту разговору, подчеркнул, что очень важно, чтобы здесь

был достигнут баланс в решении, какой должна быть кадастровая стоимость», — рассказал Вячеслав Володин. Эта задача также поставлена в рамках Послания, отметил он. «Хотелось бы, чтобы уже сейчас, не откладывая, этим вопросом

занялись, потому что необходимо вносить изменения в федеральный закон, а любое

откладывание принятия этого закона значит, что проблемы у людей не исчезают,

а еще больше накапливаются», — сказал Председатель ГД. «У нас начинается региональная неделя, депутаты у себя в регионах будут проводить

встречи, выезжать на предприятия, чтобы потом приехать в Государственную Думу и те проблемы, которые они увидят, постараться решить», — заключил Вячеслав Володин.