Тематическая конференция пройдет в районе

Конференция — «Ценность человеческой жизни» состоится в районе при инициативе Московского общественного движения «Страна без наркотиков». Мероприятие пройдет 3 мая.

— Нашим ораторским клубом организована конференция. Каждый из ее участников проведет свою короткую презентацию на тему победы в Великой Отечественной войне, патриотизма и ценности человеческой жизни, — рассказала руководитель общественного движения Мария Ткаченко.

После всех выступлений состоится обсуждение между участниками и гостями.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: 2-я Дубровская улица, дом 1. Вход свободный. Прийти смогут все желающие.