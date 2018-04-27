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Тематическая конференция пройдет в районе
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Тематическая конференция пройдет в районе 

Управа Таганского района города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Конференция — «Ценность человеческой жизни» состоится в районе при инициативе Московского общественного движения «Страна без наркотиков». Мероприятие пройдет 3 мая.
— Нашим ораторским клубом организована конференция. Каждый из ее участников проведет свою короткую презентацию на тему победы в Великой Отечественной войне, патриотизма и ценности человеческой жизни, — рассказала руководитель общественного движения Мария Ткаченко.
После всех выступлений состоится обсуждение между участниками и гостями.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: 2-я Дубровская улица, дом 1. Вход свободный. Прийти смогут все желающие.
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