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Пять тысяч человек перекроют улицу Советскую 1 мая
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Пять тысяч человек перекроют улицу Советскую 1 мая 

Kostroma.Today 52 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В демонстрации, посвященной Первомаю, в Костроме примут участие 5 тысяч человек, узнал KOSTROMA.TODAY. По улице Советской пройдут работники предприятий, ветераны, общественные и молодежные организации, профсоюзы и политические партии.
Сбор участников демонстрации намечен на 9 часов 30 минут на улице Советской около областной библиотеки. В 10 часов 30 минут участники шествия пойдут от улицы Советской до Сусанинской площади.
В 11 часов на главной городской сцене начнется концерт.
В этот же день откроют свой сезон велосипедисты.
По информации пресс-службы городской администрации, они поедут по улице Советской вслед за демонстрацией. Пробег завершится на дамбе за Ипатьевским монастырем.
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Костромским аллергикам о содержании пыльцы на улице расскажет новый сервис Яндекса Костромские заправки стали фигурантами уголовных дел, узнал KOSTROMA.TODAY. По версии следствия, они оказывали услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В частности, 27 марта оператор автогазозаправочной станции на улице Московской заправил сжиженным газом бытовой баллон для одного из костромичей. Тот собирался использовать баллон у себя дома. В этот же день такая же услуга была оказана на газовой заправке на улице Запрудня. Напомним, на автомобильных заправках не имеют права заполнять бытовые баллоны, потому что их использование может быть опасно для жизни и здоровья. Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР, по фактам возбуждены уголовные дела. Следователи собирают доказательства. Материалы были собраны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье
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