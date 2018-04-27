Пять тысяч человек перекроют улицу Советскую 1 мая

В демонстрации, посвященной Первомаю, в Костроме примут участие 5 тысяч человек, узнал KOSTROMA.TODAY. По улице Советской пройдут работники предприятий, ветераны, общественные и молодежные организации, профсоюзы и политические партии.

Сбор участников демонстрации намечен на 9 часов 30 минут на улице Советской около областной библиотеки. В 10 часов 30 минут участники шествия пойдут от улицы Советской до Сусанинской площади.

В 11 часов на главной городской сцене начнется концерт.

В этот же день откроют свой сезон велосипедисты.

По информации пресс-службы городской администрации, они поедут по улице Советской вслед за демонстрацией. Пробег завершится на дамбе за Ипатьевским монастырем.