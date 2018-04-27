«Газпром» планирует увеличить экспорт газа в ближнее зарубежье в 2018 году на 5%

«Газпром» планирует поставить в ближнее зарубежье (страны СНГ и Балтии) в 2018 году 35,3 млрд кубометров газа, заявил в ходе телефонной конференции компании заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев

«Объем поставок составит 35,3 млрд кубометров», — отметил он.

Таким образом, по сравнению с показателем прошлого года поставки могут вырасти на 4,9%.

Средняя цена на газ «Газпрома» в ближнего зарубежья в 2018 году будет выше уровня прошлого года, когда она составила $162 за 1 тыс. кубометров, отметил Александр Медведев.

Как ранее сообщало RNS, «Газпром» увеличил в 2017 году экспорт газа в ближнее зарубежье (страны СНГ и Балтии) на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,648 млрд кубометров. Поставки газа в ближнее зарубежье в 2016 году составляли 31,449 млрд кубометров.