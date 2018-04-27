Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с праздником Весны и Труда

«Сегодня здесь собрались лучшие представители разных профессий, передовики производства, Герои социалистического труда, кавалеры Ордена трудовой славы. В этом зале собрались люди, на которых страна может положиться всегда и во всем, каждый из вас представляет величайшую ценность для нашего региона, для нашей страны. Спасибо вам за ваш труд», — приветствовал собравшихся глава региона.

Сегодня в губернии проводится серьезная работа по защите интересов трудящихся, создания достойных условий для их самореализации и профессионального роста, повышения качества жизни, уровня заработной платы, престижа рабочих профессий, привлечению на предприятия региона молодежи.

Руководитель области напомнил, что задача по повышению уровня благосостояния граждан поставлена в послании президента как одна из основных. Уже с 1 мая вступает в действие законодательное требование, в соответствие с которым минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Это то, чего на протяжении нескольких лет добивались профсоюзы.

Сегодня благодаря системной, внимательной и точной работе в регионе полностью выполнены поручения, данные президентом в майских указах в части повышения зарплат бюджетникам. «Мы выполнили поручение президента. Сегодня наша задач выполнить те требования, которые предъявляются к минимальной оплате труда», — отметил глава региона. Это касается всех сфер деятельности: промышленности, образования, медицины. Справиться с этой задачей власти намерены в тесном сотрудничестве с профсоюзами.

Дмитрий Азаров отметил и еще одно очень важное направление деятельности — вывод экономики из тени. «Сегодня около 500 тыс. жителей Самарской области , по расчетам экспертов, трудятся в теневом секторе экономики. Их права никак не защищены, зачастую они получают меньшую зарплату, чем требует законодательство. Конечно же, они не обеспечиваются мерами социальной поддержки, а их пенсионное обеспечение не гарантировано. Мы вместе с вами должны создать условия, чтобы люди, которые честно делают свою работу, имели полную защиту своих трудовых прав», — подчеркнул он.

По мнению главы региона, это создаст дополнительные возможности для роста экономики, для повышения доходов бюджета, а значит, бюджет сможет еще больше средств направить и на меры социальной поддержки, и на строительство новых школ, детских садов, больниц.

"Президент ставит перед нами задачу совершить технологический прорыв — к середине следующего десятилетия увеличить валовый внутренний продукт страны на душу населения в 1,5 раза, — продолжил Дмитрий Азаров. — Применительно к Самарской области это означает, что мы должны развиваться темпами не ниже 5% в год. Это очень серьезная задача".

Добиться поставленной президентом цели можно только за счет интеграции науки, образования и производства в единый высокотехнологичный комплекс. Для этого важно реализовать экономический потенциал региона, улучшить инвестиционный климат. В конце 2017 года в области стартовала региональная программа повышения производительности труда и поддержки занятости в Самарской области до 2025 года. Одна из ее главных целей — повышение производительности труда не менее, чем на 30%.

Также Дмитрий Азаров заострил внимание на необходимости повышения эффективности и престижа среднего профессионального образования. На другой уровень должна выйти и научная работа вузов Самарской области. «Вокруг университетов должна строиться новая экономика региона. Вузы должны внести свой весомый вклад в устойчивое опережающее развитие Самарской области», — заявил он.

Самарская область гордится своими промышленными предприятиями, мощными кластерами, известными по всей стране и по всему миру: аэрокосмическим, автомобильным, нефтехимическим и другими.

"Мы и дальше будем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям, которые осваивают передовые технологии, повышают производительность труда, заработную плату своих работников, — заверил глава региона. — Мы также будем поддерживать профсоюзные организации региона. Работа, которую они ведут, ежедневно выступая в защиту интересов людей, поистине бесценна".

Торжественное собрание продолжила церемония награждения лучших специалистов Самарской области. Тракторист-машинист ООО «К. Х. Волгарь» Большеглушицкого района Сергей Гусев указом президента страны был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Ряд сотрудников были отмечены наградами главы региона.