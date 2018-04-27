Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с праздником Весны и Труда 

«Сегодня здесь собрались лучшие представители разных профессий, передовики производства, Герои социалистического труда, кавалеры Ордена трудовой славы. В этом зале собрались люди, на которых страна может положиться всегда и во всем, каждый из вас представляет величайшую ценность для нашего региона, для нашей страны. Спасибо вам за ваш труд», — приветствовал собравшихся глава региона.
Сегодня в губернии проводится серьезная работа по защите интересов трудящихся, создания достойных условий для их самореализации и профессионального роста, повышения качества жизни, уровня заработной платы, престижа рабочих профессий, привлечению на предприятия региона молодежи.
Руководитель области напомнил, что задача по повышению уровня благосостояния граждан поставлена в послании президента как одна из основных. Уже с 1 мая вступает в действие законодательное требование, в соответствие с которым минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Это то, чего на протяжении нескольких лет добивались профсоюзы.
Сегодня благодаря системной, внимательной и точной работе в регионе полностью выполнены поручения, данные президентом в майских указах в части повышения зарплат бюджетникам. «Мы выполнили поручение президента. Сегодня наша задач выполнить те требования, которые предъявляются к минимальной оплате труда», — отметил глава региона. Это касается всех сфер деятельности: промышленности, образования, медицины. Справиться с этой задачей власти намерены в тесном сотрудничестве с профсоюзами.
Дмитрий Азаров отметил и еще одно очень важное направление деятельности — вывод экономики из тени. «Сегодня около 500 тыс. жителей Самарской области, по расчетам экспертов, трудятся в теневом секторе экономики. Их права никак не защищены, зачастую они получают меньшую зарплату, чем требует законодательство. Конечно же, они не обеспечиваются мерами социальной поддержки, а их пенсионное обеспечение не гарантировано. Мы вместе с вами должны создать условия, чтобы люди, которые честно делают свою работу, имели полную защиту своих трудовых прав», — подчеркнул он.
По мнению главы региона, это создаст дополнительные возможности для роста экономики, для повышения доходов бюджета, а значит, бюджет сможет еще больше средств направить и на меры социальной поддержки, и на строительство новых школ, детских садов, больниц.
"Президент ставит перед нами задачу совершить технологический прорыв — к середине следующего десятилетия увеличить валовый внутренний продукт страны на душу населения в 1,5 раза, — продолжил Дмитрий Азаров. — Применительно к Самарской области это означает, что мы должны развиваться темпами не ниже 5% в год. Это очень серьезная задача".
Добиться поставленной президентом цели можно только за счет интеграции науки, образования и производства в единый высокотехнологичный комплекс. Для этого важно реализовать экономический потенциал региона, улучшить инвестиционный климат. В конце 2017 года в области стартовала региональная программа повышения производительности труда и поддержки занятости в Самарской области до 2025 года. Одна из ее главных целей — повышение производительности труда не менее, чем на 30%.
Также Дмитрий Азаров заострил внимание на необходимости повышения эффективности и престижа среднего профессионального образования. На другой уровень должна выйти и научная работа вузов Самарской области. «Вокруг университетов должна строиться новая экономика региона. Вузы должны внести свой весомый вклад в устойчивое опережающее развитие Самарской области», — заявил он.
Самарская область гордится своими промышленными предприятиями, мощными кластерами, известными по всей стране и по всему миру: аэрокосмическим, автомобильным, нефтехимическим и другими.
"Мы и дальше будем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям, которые осваивают передовые технологии, повышают производительность труда, заработную плату своих работников, — заверил глава региона. — Мы также будем поддерживать профсоюзные организации региона. Работа, которую они ведут, ежедневно выступая в защиту интересов людей, поистине бесценна".
Торжественное собрание продолжила церемония награждения лучших специалистов Самарской области. Тракторист-машинист ООО «К. Х. Волгарь» Большеглушицкого района Сергей Гусев указом президента страны был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Ряд сотрудников были отмечены наградами главы региона.
В конкурсе на лучшую трудовую династию победила династия Михайловых. 19 членов семьи, представляющих четыре поколения, трудятся на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, их общий трудовой стаж на предприятии 289 лет. Дмитрий Азаров вручил победителям родословную книгу, диплом и сертификат на сумму 500 тыс. рублей. Также в это день чествовали Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы, а Героя Советского Союза Владимира Чудайкина зал приветствовал стоя. Он поздравил присутствующих с праздником весны и труда и пожелал всем успехов: «Наша область должна быть на самых высоких позициях среди регионов Российской Федерации, и я верю — так и будет!». А выступавшие следом председатель Федерации профсоюзов региона Павел Ожередов и почётный гражданин Самарской области Максим Оводенко выразили свою поддержку решению Дмитрия Азарова идти на выборы губернатора.