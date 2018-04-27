В Лосиноостровском начали работу курсы компьютерной грамотности для пожилых

В Лосиноостровском районе начала занятия группа по направлению «Курсы компьютерной грамотности», собранная в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщили в филиале «Лосиноостровский» территориального центра социального обслуживания «Ярославский».

— В состав группы вошли пенсионеры нашего района. Первое занятие прошло 23 апреля в школе № 1381. Курс начался со знакомства с правилами техники безопасности при работе за компьютером и вводного тестирования обучающихся, — рассказали в ЦСО.

Учащиеся с удовольствием слушали преподавателя и выполняли все необходимые задания. Занятие прошло в дружественной и теплой атмосфере. (иб)