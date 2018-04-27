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В Лосиноостровском начали работу курсы компьютерной грамотности для пожилых
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В Лосиноостровском начали работу курсы компьютерной грамотности для пожилых 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В Лосиноостровском районе начала занятия группа по направлению «Курсы компьютерной грамотности», собранная в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщили в филиале «Лосиноостровский» территориального центра социального обслуживания «Ярославский».
— В состав группы вошли пенсионеры нашего района. Первое занятие прошло 23 апреля в школе № 1381. Курс начался со знакомства с правилами техники безопасности при работе за компьютером и вводного тестирования обучающихся, — рассказали в ЦСО.
Учащиеся с удовольствием слушали преподавателя и выполняли все необходимые задания. Занятие прошло в дружественной и теплой атмосфере. (иб)
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