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В Екатеринбурге застрелен Павел Неверов — кто он такой
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В Екатеринбурге застрелен Павел Неверов — кто он такой 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге в результате стрельбы в бизнес-секторе жилого комплекса «Бажовский» был застрелен известный в Свердловской области бизнесмен Павел Неверов. Стрелял в него предприниматель, основатель компании «Олми» Олег Елкин. В результате огнестрельных ранений оба мужчины погибли.
Фамилии погибших называет издание «Деловой квартал». В следственном комитете, разбирающемся в трагедии, уточняют обстоятельства произошедшего. Стрельба произошла в офисе одной из частных фирм на улице Кузнечной. По данным «ДК», в результате словесной перепалки Елкин выстрелил в Неверова и попытался покончить с собой. Неверов погиб на месте, стрелявший в него позже скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В СКР отмечают, что между погибшими был длительный межличностный конфликт, который произошел из-за банкротства торгующей запчастями компании «Олми». Несколько лет назад Неверов, известный как один из авторов программы развития Свердловской области «2020», стал топ-менеджером сети, после чего выкупил предприятие.
Негативные внешние факторы в виде кризиса 2014 года и просчеты в стратегии привели к тому, что «Олми» обанкротилась, сам Неверов также оказался банкротом. По состоянию на 2017 года он был должен разным кредитным учреждениям более 600 млн рублей. Ответственность как за поручителя падала и на Елкина, который отвечал по долгам своего бывшего топ-менеджера. Часть активов, как писала деловая пресса, основатель «Олми» безуспешно пытался вывести из-под взысканий кредиторов, подарив их сыну.
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