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Екатеринбург шокирован: деловой конфликт закончился смертью двух бизнесменов
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Екатеринбург шокирован: деловой конфликт закончился смертью двух бизнесменов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В пятницу 27 апреля в Екатеринбурге был убит известный в городе предприниматель Павел Неверов. Как пишет «Деловой квартал», предполагается, что он погиб от рук делового партнера, бизнесмена Олега Елкина, который затем пытался покончить с собой и умер в больнице.
Конфликт Неверова и Елкина начался несколько лет назад. Подробнее об этом Business FM рассказал журналист Znak.com Дмитрий Колезев:
Дмитрий Колезев журналист «В свое время Олег Елкин вместе со своим братом Михаилом создали компанию по продаже автозапчастей. Она называлась „Олми“. Сделали это еще в 90-е годы. В 2013 году Олег Елкин пригласил Павла Неверова в качестве топ-менеджера, и через какое-то время они стали партнерами. Неверов выкупил ключевую компанию в холдинге у Елкина. Они продолжали партнерствовать, дружить, однако по предложению Павла Неверова взяли достаточно крупный кредит в Сбербанке на развитие бизнеса и не смогли его выплатить. По разным данным, это могло быть связано либо с какими-то объективными экономическими трудностями, но, как говорил сам Олег Елкин, Павел Неверов якобы выводил какие-то деньги из компании, и поэтому она не смогла рассчитаться по своим долгам. Оба, Елкин и Неверов, были поручителями по кредиту и стали банкротами. Их конфликт продолжался достаточно долго. Он проходил и в судах, был публичным, они оба комментировали его в прессе, но никто не знал, что он закончится так, как он закончился вчера, когда они встретились в офисе в центре Екатеринбурга, и Олег Елкин выстрелил в Павла Неверова, после чего попытался покончить собой и умер уже в больнице. Это шокирующая история для Екатеринбурга, потому что многие знали Елкина. Еще больше людей знали Павла Неверова. Он был весьма публичным человеком. Он вел Facebook, выступал с семинарами как бизнес-тренер. У него было огромное количество знакомых, как в истеблишменте, так и среди журналистов, блогеров, простых свердловчан и так далее. Поэтому эта история, конечно, сильно всколыхнула город, взволновала людей. Кроме того, у них было много общих знакомых. Сейчас все эти люди в тяжелом достаточно психологическом положении, потому что нужно хоронить двух друзей, конфликт которых вот привел к такой страшной трагедии».
Павел Неверов известен как один из авторов программы развития Свердловской области — 2020, в свое время он входил в круг общения бывшего свердловского вице-премьера и экс-гендиректора аэропорта «Кольцово» Михаила Максимова.
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