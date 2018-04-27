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В Северной Осетии саперы Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
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В Северной Осетии саперы Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны 

«Это Кавказ» 1 час назад
Находку уничтожили накладным зарядом.
Подозрительный предмет, похожий на боевой снаряд, был обнаружен на окраине села Комсомольское местным жителем, который сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выяснили, что это 45-миллиметровый снаряд, оставшийся в земле со времен Великой Отечественной войны.
«Так как боеприпас не подлежал транспортировке, саперами было принято решение перенести его на безопасное удаление во взрывозащитном контейнере для последующего уничтожения при помощи накладного заряда», — сообщается на сайте Росгвардии.
Во время Великой Отечественной войны на территории Кировского района проходили ожесточенные бои за Эльхотовские ворота, открывающие путь к Каспию и Военно-Грузинской дороге, ведущей в Закавказье. В этих местах оборона советских войск была прорвана, однако противника удалось установить в нескольких километрах восточнее, на подступах к Орджоникидзе (ныне Владикавказ).
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