В Северной Осетии саперы Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Находку уничтожили накладным зарядом.

Подозрительный предмет, похожий на боевой снаряд, был обнаружен на окраине села Комсомольское местным жителем, который сообщил о находке в правоохранительные органы . Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выяснили, что это 45-миллиметровый снаряд, оставшийся в земле со времен Великой Отечественной войны.

«Так как боеприпас не подлежал транспортировке, саперами было принято решение перенести его на безопасное удаление во взрывозащитном контейнере для последующего уничтожения при помощи накладного заряда», — сообщается на сайте Росгвардии.