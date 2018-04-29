Мину времен войны обнаружили в Краснодарском крае

Взрывоопасный предмет времен войны был уничтожен сотрудниками Росгвардии. Мину обнаружили в Туапсинском районе. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

В полицию поступило сообщение о том, что на берегу горной реки вблизи поселка Октябрьского находится предмет, схожий с боеприпасом времен ВОВ. Прибывшие на место росгвардейцы изучил находку.

пресс-службы

88-милиметровая

минометная мина — такое заключение сделали специалисты. В безопасном месте предмет был уничтожен.