Мину времен войны обнаружили в Краснодарском крае 

Взрывоопасный предмет времен войны был уничтожен сотрудниками Росгвардии. Мину обнаружили в Туапсинском районе. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В полицию поступило сообщение о том, что на берегу горной реки вблизи поселка Октябрьского находится предмет, схожий с боеприпасом времен ВОВ. Прибывшие на место росгвардейцы изучил находку.
пресс-службы
ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
88-милиметровая
минометная мина — такое заключение сделали специалисты. В безопасном месте предмет был уничтожен.
Необычную находку нашли дайверы в море Крыма. Якорная мина немецкого производства лежала в 25 метрах от берега в около села Песчаное Бахчисарайского района.