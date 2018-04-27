Правительство Москвы согласовало акцию оппозиции 5 мая на проспекте академика Сахарова

Шествие пройдет по улице Маши Порываевой и завершится митингом на внешней стороне проспекта академика Сахарова.

Правительство Москвы и Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции (ДРБ) согласовали митинг 5 мая 2018 года на проспекте академика Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Заявителями выступили Л. Э. Соболь и уполномоченные лица А. Е. Помазуев и А. А. Головач.

Шествие пройдет по улице Маши Порываевой и завершится митингом на внешней стороне проспекта академика Сахарова.

Отмечается, что при согласовании данного маршрута и места митинга были проведены консультации в том числе с Министерством обороны РФ , так как с 1 по 9 мая включительно в Москве проходит большое количество мероприятий, производится подготовка к Параду Победы.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время значительное число мероприятий, в том числе — репетиции парада Победы и подготовка площадок для отдыха москвичей и туристов — проходит в Центральном административном округе столицы.

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