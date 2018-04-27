Ещё
Правительство Москвы согласовало акцию оппозиции 5 мая на проспекте академика Сахарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Москвы согласовало акцию оппозиции 5 мая на проспекте академика Сахарова 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Шествие пройдет по улице Маши Порываевой и завершится митингом на внешней стороне проспекта академика Сахарова.
Правительство Москвы и Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции (ДРБ) согласовали митинг 5 мая 2018 года на проспекте академика Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
Заявителями выступили Л. Э. Соболь и уполномоченные лица А. Е. Помазуев и А. А. Головач.
Шествие пройдет по улице Маши Порываевой и завершится митингом на внешней стороне проспекта академика Сахарова.
Отмечается, что при согласовании данного маршрута и места митинга были проведены консультации в том числе с Министерством обороны РФ, так как с 1 по 9 мая включительно в Москве проходит большое количество мероприятий, производится подготовка к Параду Победы.
В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время значительное число мероприятий, в том числе — репетиции парада Победы и подготовка площадок для отдыха москвичей и туристов — проходит в Центральном административном округе столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Низкий протестный уровень — значит высокий уровень доверия власти
Участники шествия вспомнили героев народного ополчения
Вечерняя Москва: последние новости
Ветеранам ВОВ московского региона предоставят две недели бесплатных звонков Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» о возможном полномасштабном конфликте между Россией и Украиной Сергей Шойгу: Боевики ИГ* из Сирии и Ирака перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США150
Умер Геннадий Печников12
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня6
На Украине захотели забрать Крымский мост470
Трамп раскрыл истинное отношение к России19
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение