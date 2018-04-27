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В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали покрытие на детской площадке
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В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали покрытие на детской площадке 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Работы провели после обращения местной жительницы, которая обратилась на портал «Наш город» с соответствующей просьбой.
Через несколько дней проблема была решена, а пользователь получил официальный ответ за подписью директора Лианозовского парка культуры и отдыха Антона Окутина.
«Работы по локальному ремонту резинового покрытия на детской площадке выполнены. Фотоматериалы прилагаются», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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