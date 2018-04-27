В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали покрытие на детской площадке

Работы провели после обращения местной жительницы, которая обратилась на портал «Наш город» с соответствующей просьбой.

Через несколько дней проблема была решена, а пользователь получил официальный ответ за подписью директора Лианозовского парка культуры и отдыха Антона Окутина.

«Работы по локальному ремонту резинового покрытия на детской площадке выполнены. Фотоматериалы прилагаются», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)