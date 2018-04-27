Яна Чурикова показала постройневшую фигуру в необычном костюме

Яна Чурикова ведущая многих передач. Одно время она вела концерты «Фабрики звезд». С того момента зрители стали следить за стилем телеведущей, которая всегда выгодно подчеркивала достоинства своей фигуры. Однако часто ей приходилось бороться с лишним весом. Не так давно поклонники стали замечать, что она стала выглядеть стройнее. На новом фото Яна показала, что действительно избавилась от нескольких лишних килограмм.

Ведущая позирует у зеркала в элегантном черном костюме: брюки и удлиненная блузка с открытыми плечами. Многие сразу заметили, что она постройнела. Поклонники написали десятки комплиментов в соцсети: «Хорошааааа…», «Очень здорово выглядите!», «Яна, нет слов! Вы прелесть!», «Мисс грация на пьедестале». Последнее время Чурикова стала выбирать костюмы для выходов в свет. Ей удается даже в них выглядеть очень женственно.

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Отметим, что Яна не ходит специально в зал, чтобы поддерживать себя в форме. Ранее она рассказывала, что предпочитает утром заниматься йогой. Также она плавает в бассейне и практикует пилатес. От бега телеведущая давно отказалась, так как он негативно сказывается на ее суставах. На завтрак она предпочитает есть кашу, а в течении дня не отказывает себе в кофе. Добавим, что с годами Чурикова стала выглядеть лучше. На снимке, где она запечатлена в студенческие годы, ее мало кто узнал.

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