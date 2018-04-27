Жертва во спасение. Олег Дерипаска поднял курс рубля

Миллиардер Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании En+ с нынешних 66,1% до менее чем 50% и уйти из совета директоров, говорится в релизе компании, опубликованном на ее сайте вечером в пятницу, 27 апреля. К такому решению миллиардер пришел после разговора с главой совета директоров En+ — лордом Грегори Баркером. Благодаря этой мере бизнесмен надеется добиться смягчения санкций со стороны Минфина США, писало агентство Bloomberg. Сокращение участия миллиардера в капитале En+ обернется также снижением доли Дерипаски в UC Rusal — En+ контролирует 48,1% этой компании.

Российский фондовый рынок и курс рубля отреагировали на эту новость ростом. Индекс Московской биржи завершил торги 27 апреля повышением на 0,68% до 2301,49 пункта, долларовый индикатор РТС — на 1,77% до 1167,12 пунктов. По графику торгов можно проследить, что оба индекса усилили рост после 18.00 мск, когда было опубликовано заявление En+. Курс доллара к закрытию торговой сессии на Московской биржи снизился на 0,88% до 62,16 рублей, евро — на 0,64% до 75,39 рублей.

Глобальные депозитарные расписки En+ и акции UC Rusal поднялись в цене, соответственно, на 0,67% и 3,18%, при этом до публикации релиза бумаги En+ дешевели на 4,67%. Отреагировали на новость от компании и цены на алюминий: в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость фьючерсов на этот металл с поставкой через три месяца снизилась на 3,1% к уровню предыдущего закрытия, до отметки $2205 за тонну.

Сообщение EN+ поддержало спрос на рублевые активы на фоне существенного снижения геополитических рисков, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «С очень высокой вероятностью подобные действия Дерипаски приведут к снятию санкций и с EN+ и с подконтрольного ей UC Rusal», — пишет эксперт в вечернем обзоре. В краткосрочной перспективе это решение может поддержать курс рубля, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Впрочем, Минфин США уже заявил, что сокращение доли Олега Дерипаски в En+ не является основанием для вывода компании из-под санкций. «Снижение доли владения компанией лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для ее исключения из санкционного списка», — цитирует Reuters пресс-секретаря американского ведомства.

Минфин США ввел санкции против ряда российских физических и юридических лиц 6 апреля. Значительную часть санкционного списка заняли компании Олега Дерипаски — UC Rusal, En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, «ЕвроСибЭнерго», «Русские машины».

Ограничительные меры подразумевают, что американские инвесторы должны продать бумаги этих компаний до 7 мая. На этом фоне котировки акций и облигаций резко упали, а UC Rusal предупредил инвесторов о возможном техническом дефолте. В настоящее время на рынке сохраняется неопределенность в отношении выплаты купона по евробондам компании 3 мая. Кроме того, международные трейдеры приостановили закупки алюминия у UC Rusal, а западные биржи прекратили торговать контрактами на металл от компании Дерипаски.

Олег Дерипаска Рейтинг Forbes: №19 Состояние: $6700млн

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