Бондарев считает, что говорить о денуклеаризации Корейского полуострова преждевременно

"Есть серьезные основания полагать, что сегодняшние договоренности о прекращении взаимной вражды, достигнутые на корейском саммите, не останутся просто декларациями, а воплотятся в жизнь. Но вот о денуклеаризации Корейского полуострова говорить, на мой взгляд, преждевременно", — сказал Бондарев журналистам в пятницу.

Он отметил, что ядерное оружие — гарант безопасности КНДР «от англосаксонской агрессии и экспансии, гарант суверенитета этой страны». «Поэтому надо сначала обеспечить безопасность Северной Кореи иными способами, дабы не допустить вторжения США и их союзников в эту страну под вымышленными предлогами, как это часто практикуется. И только после этого можно уже вести речь о денуклеаризации», — добавил сенатор. По его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын поступил разумно и осторожно, пообещав в качестве доказательства стремления к денуклеаризации лишь отказаться от испытания баллистических ракет, так как «это вовсе не означает ликвидацию уже существующего у КНДР ядерного запаса».

Безусловно позитивным итогом сегодняшних переговоров Бондарев назвал намерение Пхеньяна Сеула заключить мир. «Это поистине историческое решение, которого столько лет ждал корейский народ. Корейцы ждут и объединения страны, равно как в свое время немецкий народ ждал падения Берлинской стены. В какой форме, как это будет реализовано, говорить рано», — сказал глава комитета Совфеда, предположив, что это произойдет на конфедеративных началах.

"Мир всегда лучше войны… Только, разумеется, мир должен строиться на паритете стран, на взаимном уважении, а не за счет пренебрежения интересами одной из сторон. Только такой мир будет прочным", — отметил сенатор.