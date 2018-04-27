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Бондарев считает, что говорить о денуклеаризации Корейского полуострова преждевременно
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Бондарев считает, что говорить о денуклеаризации Корейского полуострова преждевременно 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев полагает, что говорить о денуклеаризации Корейского полуострова по результатам межкорейского саммита преждевременно, но объединение двух государств сенатор считает возможным.
"Есть серьезные основания полагать, что сегодняшние договоренности о прекращении взаимной вражды, достигнутые на корейском саммите, не останутся просто декларациями, а воплотятся в жизнь. Но вот о денуклеаризации Корейского полуострова говорить, на мой взгляд, преждевременно", — сказал Бондарев журналистам в пятницу.
Он отметил, что ядерное оружие — гарант безопасности КНДР «от англосаксонской агрессии и экспансии, гарант суверенитета этой страны». «Поэтому надо сначала обеспечить безопасность Северной Кореи иными способами, дабы не допустить вторжения США и их союзников в эту страну под вымышленными предлогами, как это часто практикуется. И только после этого можно уже вести речь о денуклеаризации», — добавил сенатор. По его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын поступил разумно и осторожно, пообещав в качестве доказательства стремления к денуклеаризации лишь отказаться от испытания баллистических ракет, так как «это вовсе не означает ликвидацию уже существующего у КНДР ядерного запаса».
Безусловно позитивным итогом сегодняшних переговоров Бондарев назвал намерение Пхеньяна и Сеула заключить мир. «Это поистине историческое решение, которого столько лет ждал корейский народ. Корейцы ждут и объединения страны, равно как в свое время немецкий народ ждал падения Берлинской стены. В какой форме, как это будет реализовано, говорить рано», — сказал глава комитета Совфеда, предположив, что это произойдет на конфедеративных началах.
"Мир всегда лучше войны… Только, разумеется, мир должен строиться на паритете стран, на взаимном уважении, а не за счет пренебрежения интересами одной из сторон. Только такой мир будет прочным", — отметил сенатор.
Бондарев считает, что для России тоже значимы итоги межкорейского саммита. «Стабилизация обстановки в Восточно-Азиатском регионе приветствуется Россией, ведь рядом с Северной Кореей пролегает наша граница, а значит, там сосредоточены в том числе наши национальные интересы», — добавил парламентарий.
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