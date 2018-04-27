Омбудсмен Ленинградской области отчитался за проделанную работу

Сергей Шабанов рассказал губернатору о тематической структуре поступивших обращений, продемонстрировал графики, отражающие динамику изменения количества обращений в сравнении с предыдущими периодами.

В минувшем году к Уполномоченному поступило 3053 обращения (в 2016 году — 3020, в 2015 году — 2525). По количеству обращений, приходящихся на душу населения, лидируют Сланцевский, Кировский, Лодейнопольский, Кингисеппский и Подпорожский районы. Большую часть поступивших обращений составили жалобы на федеральные органы власти (преимущественно на полицию), несколько меньше — на органы местного самоуправления Ленинградской области, в шесть раз реже граждане жаловались на органы исполнительной власти региона (комитеты государственного жилищного надзора и контроля, по строительству, по социальной защите населения, по здравоохранению, и иные).

Обмудсмен отметил, что важнейшей задачей Уполномоченного является правовое просвещение населения, и в течение 2017 года жителям Ленинградской области было оказано более 3 тысяч консультаций в устной и письменной формах. Более 1,5 тысяч раз Уполномоченный поддержал интересы граждан в государственных и муниципальных органах, организациях, а в трех случаях принял активное участие в судебных заседаниях.

Александр Дрозденко поблагодарил аппарат омбудсмена за проделанную работу, которая традиционно проводилась во взаимодействии с областным правительством и была направлена на улучшение условий жизни на территории региона.

В финале встречи, которая длилась час, Уполномоченный рассказал Главе региона о планах и основных направлениях своей работы, намеченных и реализуемых в 2018 году.