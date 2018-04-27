Фермеры из трех областей России привезли саженцы и сувениры на ярмарку в Шаховской

На ярмарке в Шаховской, приуроченной ко Дню труда, фермеры из Московской, Тверской и Смоленской областей представили посетителям широкий выбор мясной, молочной, хлебобулочной продукции, а также саженцы и сувениры, сообщила Шаховскому информагентству заместитель главы администрации горокруга Любовь Ганина.

Сельскохозяйственная ярмарка прошла в горокруге в пятницу.

«На ярмарке 45 фермеров из городского округа Шаховская и соседних районов Московской, Тверской и Смоленской областей представили широкий ассортимент продуктов питания от фермерских хозяйств и предприятий, занимающихся производством мясной и молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, а также посадочный материал: семена, рассаду, саженцы и луковичные растения», — сказала Ганина.

Она также добавила, что здесь была представлена сувенирная продукция и товары народных промыслов: берестяные и глиняные изделия, обереги, шкатулки, матрешки, вязаные изделия ручной работы.

По сведениям агентства, особая программа была подготовлена для детей. Ребята могли сфотографироваться с кроликами, щенками, ягнятами и цыплятами. Кроме того, успехом у юных посетителей ярмарки пользовались ростовые куклы, гуляющие по ярмарочным рядам. С этими персонажами дети также охотно делали селфи.