Ещё
Фермеры из трех областей России привезли саженцы и сувениры на ярмарку в Шаховской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фермеры из трех областей России привезли саженцы и сувениры на ярмарку в Шаховской 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На ярмарке в Шаховской, приуроченной ко Дню труда, фермеры из Московской, Тверской и Смоленской областей представили посетителям широкий выбор мясной, молочной, хлебобулочной продукции, а также саженцы и сувениры, сообщила Шаховскому информагентству заместитель главы администрации горокруга Любовь Ганина.
Сельскохозяйственная ярмарка прошла в горокруге в пятницу.
«На ярмарке 45 фермеров из городского округа Шаховская и соседних районов Московской, Тверской и Смоленской областей представили широкий ассортимент продуктов питания от фермерских хозяйств и предприятий, занимающихся производством мясной и молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, а также посадочный материал: семена, рассаду, саженцы и луковичные растения», — сказала Ганина.
Она также добавила, что здесь была представлена сувенирная продукция и товары народных промыслов: берестяные и глиняные изделия, обереги, шкатулки, матрешки, вязаные изделия ручной работы.
По сведениям агентства, особая программа была подготовлена для детей. Ребята могли сфотографироваться с кроликами, щенками, ягнятами и цыплятами. Кроме того, успехом у юных посетителей ярмарки пользовались ростовые куклы, гуляющие по ярмарочным рядам. С этими персонажами дети также охотно делали селфи.
РИАМО: последние новости
Гипермаркет «Карусель» откроют в Сергиевом Посаде 27 апреля Жить в Подольске: искать клады, ходить по фестивалям и воевать за парковку Свыше 30 известных спикеров выступили на Synergy Insight Forum в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США152
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня6
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост470
Трамп раскрыл истинное отношение к России20
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение