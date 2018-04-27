Правительство Севастополя напомнило Заксобранию о непринятых законах

Сегодня правительство Севастополя опубликовало перечень законов, которые до сих пор не приведены в соответствие с федеральным законодательством. Принять необходимые городу закону депутаты заскосбрания не могут уже более четырех лет.

24 апреля на очередном заседании сессии законодательного собрания представитель губернатора в ЗС Михаил Вавилов напомнил депутатам, что существующая региональная нормативная база до настоящего времени не приведена в соответствие с российским законодательством. Вавилов отметил, что непринятыми остаются 20 жизненно важных для города законов.

Как сообщает пресс-служба ПС, список непринятых законов вывешен на сайте правительства по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова . Напротив названия каждого документа значится время, прошедшее с момента апрельского заявления Вавилова в заксобрании. Сегодня счетчик показал три дня.

С полным списком непринятых документов можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя