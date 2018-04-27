Мишарин: ВСМ надо воспринимать, как межрегиональное метро

Александр Мишарин. МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Высокоскоростную железнодорожную магистраль стоит воспринимать, как создание межрегионального метро, которое позволит быстро и удобно ездить каждый день на работу и с работы, а также вести бизнес в разных городах, сообщил в пятницу в ходе круглого стола в пресс-центре МИА «Россия сегодня» первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

Пилотной ВСМ в России должна стать ж/д-линия Москва-Казань. Представитель РЖД осенью 2017 года сообщал РИА Новости, что в качестве опытного участка будет построена высокоскоростная магистраль Москва-Владимир. На первом этапе реализации проекта высокоскоростные поезда смогут курсировать по новой ВСМ от Москвы до Владимира, а затем по существующей линии до Нижнего Новгорода.

"Очень важно сказать, что ВСМ по сути дела — это межрегиональное метро. Так его нужно воспринимать и так его воспринимают во всём мире. ВСМ — это транспорт для всех. Это возможность быстрого перемещения с точки зрения развития бизнеса, возможность комфортного и удобного перемещения каждый день на работу и с работы", — сказал Мишарин.

Также он подчеркнул, что ВСМ в том числе привносит новый тренд, который актуален для всего мира — реализация высокоскоростных грузовых перевозок, которые существенно повышают эффективность создания таких линий.

Мишарин добавил, что РЖД приняли программу, которая разработана вместе с профильными министерствами и она направлена на развитие высокосортного и скоростного движения в России.

"Она предусматривает строительство более четырёх тысяч новых дорог со скоростью до 400 километров в час и реконструкцию около семи тысяч километров. Одним их пилотных проектов этой программы является строительство ВСМ Москва-Владимир-Нижний Новгород — Чебоксары Казань . Этот же проект рассматриваться как часть большого проекта «Евразия» и может дополняться и другими участками, как на казанском направлении, так и Екатеринбург-Челябинск", — сказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

Также Мишарин акцентировал, что в целом благодаря реализации ВСМ, пассажиропоток будет увеличен в 1,5-2 раза, возможно и больше.

Кроме того, он подчеркнул, что реализация проекта позволит привлечь дополнительные триллионы рублей в ВРП субъектов РФ, задействованных в реализации проекта, что «качественно улучшит жизнь территорий и даст серьезный импульс для развития регионов».