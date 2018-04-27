ФАС возбудила дело против «Ленметрогипротранс»

Компания «Ленметрогипротранс» нарушила антимонопольное законодательство во время разработки проектной документации для станций метро «Беговая», «Дунайская», «Новокрестовская» в Санкт‐Петербурге. В отношении подрядчика ФАС возбудила разбирательство, сообщило РИА ФАН

«Инженерное бюро Юркеича» подало жалобу на научно-исследовательский

проектно-изыскательский

институт «Ленметрогипротранс», который без согласования воспользовался патентом «буровая железобетонная колонна и способ ее возведения».

Проектная документация вышеперечисленных станций метрополитена предусматривает их строительство полузакрытым способом

«top-down»

с использованием

свай-колонн

(также иногда именуются как буровые железобетонные колонны и буронабивные сваи)

— ФАС.

«Инженерное бюро Юркеича» запатентовало разработку в 2003 году, во время строительства станции метро «Косино» в Москве . Слушание дела назначено на 14 мая.