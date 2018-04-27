ФАС возбудила дело против «Ленметрогипротранс» 

Компания «Ленметрогипротранс» нарушила антимонопольное законодательство во время разработки проектной документации для станций метро «Беговая», «Дунайская», «Новокрестовская» в Санкт‐Петербурге. В отношении подрядчика ФАС возбудила разбирательство, сообщило РИА ФАН.
«Инженерное бюро Юркеича» подало жалобу на научно-исследовательский
проектно-изыскательский
институт «Ленметрогипротранс», который без согласования воспользовался патентом «буровая железобетонная колонна и способ ее возведения».
Проектная документация вышеперечисленных станций метрополитена предусматривает их строительство полузакрытым способом
«top-down»
с использованием
свай-колонн
(также иногда именуются как буровые железобетонные колонны и буронабивные сваи)
— ФАС.
«Инженерное бюро Юркеича» запатентовало разработку в 2003 году, во время строительства станции метро «Косино» в Москве. Слушание дела назначено на 14 мая.
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против П АО «АвтоВАЗ». Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.